Waarom een ganse industrie de leugen van perfectie in stand moet houden

De schoonheidsindustrie heeft er alle belang bij de leugen van de perfectie in stand te houden. Dat staat te lezen in het boek ‘ I thought it was just me (but it isn’t) ‘ van auteur Brené Brown , die onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk is aan de University of Houston in Texas.

Ons uiterlijk en ons lichaam zijn zowaar universele bronnen van schaamte geworden, maar om die gedachten in perspectief te plaatsen moeten we naar de samenleving kijken en de verwachtingen begrijpen die ons worden opgedrongen. Enkel door op een kritische manier te kijken naar wat er gaande is, zullen we zien dat een ganse industrie bestaat die de negatieve gedachten omtrent ons uiterlijk voedt en dat we die consumeren in de vorm van tv-programma’s en magazines.

Deze media maken dat we ons vaak schamen voor onszelf en dat is exact wat deze industrie nastreeft. Dit schaamtegevoel doet ons namelijk geld spenderen in een poging om de onmogelijke normen van schoonheid en aantrekkelijkheid te bereiken die ze ons oplegt. In 2017 zal wereldwijd zo’n 487 miljard euro worden gespendeerd aan ‘personal care’ en schoonheidsproducten.

© Smartwater

Het resultaat van dat proces is catastrofaal, schrijft Brown. Enkel in de VS al lijden 7 miljoen vrouwen aan anorexia. Pas wanneer we dit soort zaken in beschouwing nemen kunnen we begrijpen dat ook vele anderen onder dat schaamtegevoel lijden.

We weten allen dat de perfectie die de televisie ons voorspiegelt een leugen is, maar al te vaak worden we opnieuw in die illusie gezogen.

De perfectie van de leugen of de leugen van de perfectie?

Een goed voorbeeld van een leugen die ons een vals beeld opdringt is te zien in de film Flashdance, een kaskraker uit 1983, waarin de hoofdrolspeelster Jennifer Beals de bekende dansauditie doet.

Alex, zoals haar personage in de film heet, geeft daar een onwaarschijnlijk dansnummer ten beste waarin ballet en breakdance worden gecombineerd. Doch de werkelijkheid wil echter dat de scène niets meer is dan een combinatie van Beals gelaat, en de danskunsten van een professionele ballerina, een topgymnast en zelfs een mannelijke breakdancer.

Met voldoende Photoshopbewerkingen en verfraaiing projecteren dit soort filmbeelden het valse imago van perfectie, dat ons door de massamedia wordt opgedrongen. Het probleem met dit soort beelden is dat we gaan geloven dat ze de norm zijn en dat we deze ideaalbeelden gaan nastreven. Maar er is nog iets: dit soort beelden maakt het steeds moeilijker om onze menselijke rol te vervullen. Want wanneer we zelf perfectie nastreven, zullen we dat ook van anderen gaan verlangen.

Brown denkt dat de beste manier om deze leugen van perfectie te ontkrachten door onze kwetsbaarheid te tonen. Wanneer we onze beperkingen aanvaarden kunnen we namelijk vele schaamtegevoelens voorkomen.