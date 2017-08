In het CTF Finance Center, een wolkenkrabber met een hoogte van 530 meter in de Chinese stad Guangzhou, werd bij het testen van de liften een topsnelheid van 75,6 kilometer per uur geregistreerd.

Daarmee is volgens het Japanse bedrijf Hitachi, ontwerper van de liften, een nieuw snelheidsrecord gevestigd.

Het vroegere record stond op naam van de Shanghai Tower, een toren met een hoogte van 632 meter in de Chinese stad Shanghai, waar een snelheid van 69 kilometere per uur werd genoteerd.

Eens de liften van het CFT Finance Center in gebruik zijn, zal echter een maximumsnelheid van 72 kilometer per uur worden gehanteerd, zoals eerder was vastgelegd.

Hitachi zegt echter dat de nieuwe records tijdens de laatste tests de basis zullen vormen voor verdere ontwikkelingen. De Japanse constructeur wil in de toekomst immers nog hogere snelheden kunnen realiseren.

Veiligheid

Bij dergelijke technische meesterwerken moeten echter ook de nodige maatregelen worden genomen om het comfort en de veiligheid van de gebruiker te kunnen garanderen.

De liften in het CFT Finance Center zijn dan ook uitgerust met onder meer bijzondere remmen, die zijn vervaardigd uit hittebestendige materialen. Ook is apparatuur voorzien om vibraties op te vangen.

Bovendien wordt de luchtdruk in de liften technologisch geregeld om de oren van de gebruikers te beschermen.

Tot nu toe hebben slechts drie wolkenkrabbers in de wereld een lift die een hogere snelheid dan 60 kilometer per uur kan halen. De derde toren in die selecte verzameling is de Taipei 101 in de Taiwanese hoofdstad Taipei, waar een snelheid van 61 kilometer per uur werd geregistreerd.

In de top tien staan verder nog drie Chinese wolkenkrabbers. Ook Japan krijgt in die rangschikking twee vermeldingen. Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Chicago in de Verenigde Staten (VS) vervolledigen de lijst, die op één uitzondering volledig Aziatische wordt ingekleurd.

Om de top tien te kunnen halen, moet een snelheid van meer dan 32 kilometer per uur worden aangetoond. (mah)