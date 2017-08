Erdogan heeft geen hackers nodig om buitenlandse verkiezingen te beïnvloeden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de 3 miljoen Turken die in Duitsland leven opgeroepen niet voor de CDU, noch voor de SPD, noch voor de Groenen te stemmen. Al deze partijen zijn volgens hem vijanden van Turkije

Erdogan verwijt deze partijen hun engagementen met betrekking tot het visumvrij reizen doorheen de EU niet na te komen. Verder houdt hij ze mee verantwoordelijk voor de vertraging die de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU hebben opgelopen. Ook zou Duitsland zich onvoldoende inzetten om aanhangers van de Gülenbeweging te vervolgen. Die beweging zit volgens Erdogan achter de mislukte coup van juli 2016.

De Duitse socialisten en de Groenen – wiens voorzitter Cem Özdemir van Turkse afkomst is – hebben de Turkse leider al meermaals bekritiseerd voor het gevangen nemen van Duitse activisten en journalisten. Erdogan verwijst graag naar Özdemir als naar ‘een zogenaamde Turk’.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriël spreekt ondertussen van ‘een nooit geziene inmenging in de soevereiniteit van ons land.’

Na Duitsland, ook Oostenrijk?

Ook in Oostenrijk maakt men zich ondertussen zorgen over de attitude van de Turkse president. “De onophoudelijke inmenging van Erdogan in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen is onaanvaardbaar,” zei de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz, het voorbije weekeinde in een interview met Die Welt.

“Erdogan toonde zich eerder al een meester in de manipulatie van het stemgedrag in eigen land, maar wil nu ook de Turkse stem in het buitenland manipuleren door te polariseren en Turkse conflicten naar andere landen te exporteren,” aldus Kurz.

Zolang de Turken de criteria van Kopenhagen inzake mensenrechten en democratie niet respecteren kan volgens de Oostenrijker van toetreding tot de EU geen sprake zijn.