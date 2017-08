Besturingssysteem Android Oreo is enkel voor recente toestellen

Google lanceerde maandag de Android Oreo, de nieuwste versie van zijn besturingssysteem voor mobiele telefoons en tablet-pc’s. Het gaat al om de achtste versie van het systeem dat in november 2007 voor het eerst werd uitgebracht. De update klinkt veelbelovend met de tagline “safer, smarter en more powerful”, maar de nieuwe versie komt jammer genoeg maar naar een klein deel van de huidige modellen.

Omdat Android altijd een snoepgoed kiest als naam voor zijn updates en er naast de razend populaire Oreo’s niet zo heel veel snoepjes met een O zijn, was de naam van de opvolger van Nougat niet echt een verrassing. En ook de details van die update waren al redelijk gekend uit de bètaversies.

Zo krijgt Android 8.0 Oreo picture-in-picture. Dat is een systeem om twee applicaties gelijktijdig te gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld je kalender raadplegen tijdens het videobellen. Een andere belangrijke update zijn de notification dots. Daarmee kan je per applicatie zien welke berichten er zijn door er langer op te duwen. Ook de veiligheid zou in deze versie van Android verhoogd zijn.

Jammer genoeg is de update in het begin enkel voor mensen met een Google Pixel of een Nexus 5X/6P-toestel. Tegen het einde van het jaar zouden andere merken hun eigen variant van Android Oreo moeten lanceren, maar zoals altijd is dat maar weggelegd voor de meest recente toestellen.