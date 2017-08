Eén Franse retailer heeft het antwoord op Amazon

voltooid verleden tijd Het model van klassieke retail op zich is. In de VS vechten shoppingcentra samen met vele winkelketens tegen de ondergang. Bekende namen als Sears, Macy’s, Payless en andere J. Crews kondigden recent sluitingen aan of legden de boeken neer.

Waar spenderen consumenten dan wel hun geld? Amazon is het antwoord dat we vaakst horen. Toch zijn er nog klassieke retailers die de apocalyps hebben weten te vermijden: een daarvan is de Franse luxeholding LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy), die in het eerste semester van 2017 zijn inkomsten met 15% zag toenemen. Dat gebeurde niet door zijn producten in de aanbieding te zetten: de winst ging zelfs 23% hoger. Dat succes uit zich in de prijs van het aandeel LVMH, dat 20% hoger noteert dan begin dit jaar en beter doet dan alle retail- en luxesectorindexen.

Wat is het geheim van LVMH?

Het bedrijf behoudt de volledige controle over zijn producten, vanaf het design tot de productie en uiteindelijk de verkoop. Dat is exact de tegenovergestelde strategie van de meeste retailketens, die meestal als tussenpersoon fungeren.

In een wereld waar via internet nagenoeg alles overal en op elk tijdstip kan worden besteld, blijft het meest aantrekkelijke product dat een retailer kan aanbieden het product dat enkel hij verkoopt. Louis Vuitton, het vlaggenschip van LVHM, is ondertussen 163 jaar oud, maar vertegenwoordigt de helft van alle winst en stuurt de vraag naar zijn producten door schaarsheid te creëren.

Louis Vuitton heeft eigen fabrieken, controleert de volledige grondstoffenstroom en baat zelf zijn winkels uit. Daardoor behoudt het bedrijf de volledige controle over zijn producten, behoudt het exclusiviteit en beschermt het zijn winstmarges.

Sephora

Naast Louis Vuitton heeft LVMH nog een succesmerk: Sephora, de retailer in schoonheidsproducten. Ook daar staat de klantenervaring centraal, met gratis staaltjes die kunnen worden gebruikt zonder dat er een verkoper aan te pas komt. Wie hulp wil kan die uiteraard krijgen.

De twee belangrijkste markten voor LVMH zijn Europa, waar de economie nu een stevig herstel lijkt te zijn begonnen, en China, ‘s werelds op één na grootste economie, die nog altijd twee keer zo snel groeit als de Amerikaanse.

CC0 via Pixabay

Wat kan er fout lopen?

Toch laten analisten opmerken dat Louis Vuittons verticale integratie niet zonder gevaar is. Indien de smaak van de consument straks verandert, zal het bedrijf niet langer hoge prijzen voor zijn producten kunnen vragen, waardoor de huurprijzen voor zijn winkels in ‘s werelds meest exclusieve winkelstraten snel een molensteen om de nek kunnen worden.

Ook online vinden analisten het merk nog ondervertegenwoordigd. Pas in juni lanceerde LVMH zijn multi-luxemerkenwebsite Sèvres24, maar het is nog te vroeg om te weten hoe klanten daarop zullen reageren. Een eerdere site die LVMH’s luxegoederen wilde slijten – eLuxury – bleek een fiasco en werd in 2009 gesloten.

Conclusie

LVMH demonstreert dat er een formule bestaat die traditionele winkels toelaat succesvol te zijn. Toch kan het bedrijf niet op zijn lauweren rusten. Zelfs luxemerken als Louis Vuitton moeten blijven innoveren nu e-commerce steeds belangrijker wordt en meer producten toegankelijk maakt die op steeds meer innoverende manieren worden aangeboden.