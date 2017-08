Eerste lichtgevend fietspad in België ligt in Dendermonde

Lichtgevende fietspaden of fietssuggestiestroken zijn niet nieuw: Polen en Algerije hebben er al. Ook Nederland experimenteerde al met een lichtgevend fietspad als ode aan Vincent Van Gogh’s werk ‘Sterrennacht’. Maar nu is ook Vlaanderen aan de beurt en de eer voor het allereerste fietspad is voor Dendermonde.

Lichtgevend fietspad met glaskristallen

“De fietspaden geven licht in het donker dankzij de glaskristallen die in de verf verwerkt zijn”, zegt Stijn Goossens, directeur Verkeerstechnieken bij Signco in Het Nieuwsblad. “Eigenlijk is het principe van het lichtgevend fietspad hetzelfde als dat van de huidige wegmarkeringen, alleen zitten de reflecterende kristallen nu in de verf en niet óp de witte lijnen”, zo zegt Goossens nog aan TV Oost.

Je kan alvast niet naast het fietspad kijken, want het lichtgevende fietspad heeft ook overdag een opvallende kleur: appelblauwzeegroen. “We hebben niet gekozen voor deze kleur, omdat we die mooi vinden, maar wel omdat deze kleur ook goed zichtbaar is in slechte lichtomstandigheden”, aldus Goossens.

Enthousiast

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid is alvast enthousiast, maar ziet ook nadelen: “de reflecterende fietspaden zijn een stuk duurder dan gewone fietspaden en mensen zijn die kleur niet gewoon. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd”, zegt woordvoerder van het BIVV, Stef Willems. Het grote voordeel is volgens hem ook dat het wegdek niet alleen beter zichtbaar zal zijn, maar ook ruwer. Fietsers zullen dus minder snel uitglijden.

Ook het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) staat open voor het experiment. “Als zo’n reflecterend fietspad bijdraagt tot de verkeersveiligheid, zullen we de zaak zeker bekijken”, zo zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar we doen nu geen oproep aan iedereen om alle fietspaden appelblauwzeegroen te gaan verven”.