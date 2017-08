Zwitsers bouwen langste hangbrug ter wereld

In de Zwitserse Alpen is de langste hangbrug ter wereld ingehuldigd. De voetgangersbrug is het werk van het Zwitserse Swissrope en is 494 meter lang. Op een bepaald punt bengelt ze 85 meter boven de begane grond- v ergelijkbaar met de 30ste verdieping van een flatgebouw. De draagkabels wegen dan weer acht ton.

De brug is voorzien van een speciaal trillingssysteem, zodat ze nauwelijks kan schommelen, maar bij sterke wind of onweer is de toegang tot de brug verboden.

De hangbrug vervangt een eerder exemplaar – dat in 2010 tijdens een storm door vallende stenen werd vernietigd – en verbindt de dorpen van Zermatt en Grächen in de Zwiterse Alpen. Wie de brug neemt bespaart zich een wandeling van 3 tot 4 uur over de begane grond.

Volgens de lokale toeristische dienst gaat het wel degelijk om de langste hangbrug ter wereld. Zwitserse media schrijven dat de brug is geïnspireerd op de hangbruggen in Nepal, een land dat wordt gedomineerd door de hoge bergen van de Himalaya.