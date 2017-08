Jims Fitness opent straks om 7 uur ‘s ochtends

Volgens Jims Fitness is dat nodig omdat zo’n vijftien procent van de klanten al om acht uur aan de deur zou staan, om zo al een uurtje te kunnen sporten voor ze aan de slag gaan. “In de VS is het al jaren heel normaal om erg vroeg uit je bed te springen en eerst een uurtje te fitnessen voor de dag echt begint”, zegt Francis Ottevaeren, oprichter van Jims aan Het Nieuwsblad. “België loopt een paar jaar achter, maar we verwachten dat die trend zich nog verder doorzet.”

24 uur op 24 fit

Jims is trouwens niet de enige fitnessketen die inzet op meer openingsuren. In bepaalde afdelingen van die andere low-budget fitnessketen Basic Fit, kan je 24 uur op 24 terecht. Drie jaar geleden ging de eerste all-night fitness open in Anderlecht, vandaag zijn 21 van de 136 vestigingen tijdens de week (en soms ook tijdens het weekend) ook ‘s nachts open.

Fitnessen voor het eten (los van hoe vroeg dat dan precies is), wordt ook gelinkt aan makkelijker afvallen, maar dat wil natuurlijk wél zeggen dat een groot stuk van de mensen vroeg uit de veren moet om te gaan fitnessen. Da’s ook niet voor iedereen, en het is een gegeven dat niet iedereen dat zo makkelijk aangeleerd krijgt. Want een ochtend- of avondmens zijn, dat zou wel eens in de genen kunnen zitten.

Ochtendmens?

Dat is toch de conclusie van twee onderzoeken die twintig jaar lang het slaappatroon van hun doelgroep volgden. Volgens dr. Tim Quinnell, van het slaaplaboratorium van Papworth Hospital in Cambridge, heeft iedereen een biologische klok, die grotendeels beïnvloed wordt door het gen dat bekend staat als Period-3.

Wetenschappers aan de universiteit van Surrey ontdekten dat er twee versies van dit gen bestaan, een lange en een korte versie. Iedereen krijgt dan ook nog eens een versie van een ouder mee: als je twee korte of twee lange edities hebt, ben je een extreem ochtend- of avondmens. Voor de volledigheid: ochtendmensen hebben de lange versie, de korte versie is voor avondmensen.

Natuurlijk bepaalt het gen niet écht of je een avond- of ochtendmens bent, maar wél hoe snel je moe wordt. Als ochtendmens zou je namelijk gewoon sneller moe zijn en dus eerder in je bed kruipen, wat je dan ook weer sneller doet opstaan. Overigens zijn ochtendmensen, volgens de studie, wel carrièremakers, terwijl avondmensen creatiever zijn. Eerst naar de fitness, dan naar de beurs? Niet voor iedereen.