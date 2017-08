Sex Toy Reviewer verdient niet slecht

Geloof het of niet, maar seksspeeltjes worden dus ook echt getest door proefpersonen. En, misschien nog ongeloofwaardiger, dat is blijkbaar een voltijdse job. Je krijgt er, bovenop het ‘genot’ van je werk, nog een aardig salaris bovenop: 30.000 euro per jaar.

Naast seksspeeltjes mag je ook lingerie, spelletjes “en nog veel meer” uittesten. Je moet dan bepalen of een product ‘‘ is en wat het nog ‘‘ kan maken. Dat alles mag je natuurlijk vanuit de gezellige sfeer van je eigen huiskamer (of slaapkamer) doen, want je mag twee dagen per week thuiswerken. Daarna moet je je ervaringen uitschrijven in een uitgebreide review. Soms zal je dat ook voor de camera moeten doen, “maar niet in de slaapkamer” verzekeren ze.

Is de job al perfect voor jou? Wel, LoveWoo is, onder andere, op zoek naar een enthousiast en hardwerkend persoon, met goede schrijf- en communicatieskills. In ruil voor je expertise krijg je een niet onaardig loon: 30.000 euro per jaar. Daarboven heb je er een ongelimiteerd aantal dagen verlof, zijn er feestjes voor jou en de collega’s en krijg je korting op je fitnessabonnement.

Misschien toch één minpuntje: het is allemaal in Londen te doen. Is dat geen probleem voor jou? Solliciteer dan hier voor 15 september, en wie weet zit jij binnenkort wel gezellig thuis de nieuwste dildo te testen.