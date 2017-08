De Belgische groep Delvaux, fabrikant van luxe lederen handtassen, opent een filiaal langs de beroemde New Bond Street in Londen.

De komst van de Belgische groep weerspiegelt volgens waarnemers de fundamentele wijzigingen die New Bond Street de voorbije vijf jaar heeft ondergaan en waarbij het straatbeeld steeds meer door absolute luxemerken wordt gedomineerd.

Er wordt aan toegevoegd dat Delvaux het exclusieve imago van New Bond Street, gelegen in de wijk Mayfair, nog verder versterkt.

Delvaux betaalt voor zijn Londense filiaal, gevestigd in een vroegere winkel van Pinet, een huurprijs van 1,5 miljoen pond per jaar.

“Door de stijgende huurprijzen en de veranderende consumptiegewoontes heeft New Bond Street de voorbije jaren een totaal andere imago opgebouwd,” benadrukt Anthony Selwyn, hoofd van de divisie Centraal-Londen bij de Britse vastgoedgroep Savills.

“Er is de voorbije jaren herhaaldelijk gesproken over de stijging van de huurprijzen langs Bond Street, maar de locatie is het toneel van meer subtiele verschuivingen gebleken.”

Superluxe

“In het verleden was de straat een uitvalsbasis van merken zoals Coach, Follie Follie, Lalique, Nicole Farhi en Joseph, ketens die tot de hogere marktsegmenten behoren, maar toch naar minder dure locaties zijn moeten uitwijken,” verduidelijkt Selwyn. “Zij hebben plaats moeten maken voor merken uit de absolute superluxe-sector.”

Savills zegt te verwachten dat langs New Bond Street dit jaar twaalf nieuwe winkels hun deuren zullen openen. Daarmee zou de straat de recordpiek van vijf jaar geleden evenaren.

Onder meer wordt gewag gemaakt van de komst van filialen van ketens zoals Alaia, Tasaki, Panerai en Pomellato en een aantal topmerken van de LVMH Group.

Uit cijfers van vastgoedspecialist CBRE blijkt dat in New Bond Street een gemiddelde jaarlijkse huurprijs van 16.020 euro per vierkante meter wordt gehanteerd. Wereldwijd haalt alleen Fifth Avenue in New York met een bedrag van 29.980 euro een hogere huurprijs. Tegenover vorig jaar zijn de huurprijzen in New Bond Street met 39,1 procent gestegen. (mah)