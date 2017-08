Macron kaart sociale dumping aan in Oost-Europa

De Franse president Emmanuel Macron begint woensdag aan een driedaagse reis naar Oost-Europa, waar hij de problematiek van de sociale dumping wil aankaarten, iets wat zijn voorgangers jarenlang hebben verwaarloosd.

Macron wil steun vinden voor strengere regels voor Oost-Europeanen die tijdelijk in West-Europa komen werken, maar dat wel doen aan lonen die een pak lager liggen dan wat daar wordt verdiend.

Hoewel deze gedetacheerden minder dan 1% van het totale EU-werknemersbestand vertegenwoordigen, blijft ‘sociale dumping’ in Frankrijk een heet hangijzer.

Macron beloofde tijdens zijn campagne om de EU-burger beter te beschermen, om zo het populisme en euroscepticisme te tackelen. Hij wil de duur van tijdelijke contracten inkrimpen tot 1 jaar, vergeleken met 2 jaar in het huidige EU-voorstel en vooral werk maken van de strijd tegen sociale fraude

Macron ontmoet woensdag in Salzburg de leiders van Oostenrijk, Tsjechië en Slovakije, om daarna door te vliegen naar Roemenië en Bulgarije.

De trip heeft ook een symbolische dimensie, omdat Macrons voorgangers Hollande en Sarkozy Oost-Europa weinig van hun tijd gunden.

Hongarije en Polen

2 landen zijn verdacht afwezig: Hongarije en Polen. Beide landen worden geregeerd door leiders die er een sport van hebben gemaakt om Brussel uit te dagen. In Polen had Macron het al voor zijn verkiezingsoverwinning verkorven, door te stellen dat landen die de EU-waarden niet respecteren zouden moeten worden gesanctioneerd en door te zeggen dat “Europa geen supermarkt is, maar een gedeelde eindbestemming.”

Nu Parijs inzet op verdere integratie binnen de EU, lijkt de afstand tussen Parijs en Boedapest en Warschau enkel te zullen vergroten.