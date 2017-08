The Plaza: trofee-hotel van New York staat te koop

Het Plaza hotel in New York – ooit eigendom van president Donald Trump – staat te koop. De Indische eigenaars van het hotel hebben een makelaar onder de arm genomen, die volgens de Wall Street Journal al verschillende biedingen zou binnen hebben.

Het hotel is wereldberoemd, omdat wereldsterren als de Beatles en Marilyn Monroe er ooit hebben overnacht. De film vormde ook het decor voor filmklassiekers als F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby en Hitchcocks North by Northwest.

Een van de duurste hotelverkopen in de geschiedenis

Hoe veel het hotel moet kosten is niet duidelijk, maar het prijskaartje zou het half miljard dollar overschrijden, waardoor het op basis van het aantal kamers een van de duurste hotelverkopen in de geschiedenis zou worden.

Sahara Group, de Indische eigenaar, kocht in 2012 de meerderheid van de aandelen in het hotel in een transactie die het hotel op 675 miljoen dollar waardeerde.

Ook Hilton en Trump kochten het Plaza

Eerdere eigenaars zijn o.a. hotelier Conrad Hilton en Donald Trump – die in 1988 ruim 408 miljoen dollar voor het Plaza neertelde en het hotel ooit vergeleek met de “Mona Lisa.” Door de jaren heen is het hotel eigendom geweest van Israëli’s, Saoedi’s en Singaporezen.

Aan kandidaat-kopers is er alvast geen gebrek. Luxehotels “trekken buitenlandse kopers aan omwille van het ego,’ zegt Ryan Meliker van de investeringsbank MLV & Co. “en iedereen kent het Plaza.”

De meeste van zijn 800 kamers zijn ondertussen omgevormd tot privé-residenties. Er zijn nog 282 hotelkamers. Die gaan voor gemiddeld 1.500 dollar per nacht.