Apple schroeft ambities voor zelfrijdende wagen terug

Apple’s plan om zelf een autonome wagen te ontwikkelen werd afgevoerd, omdat er binnen het bedrijf in dat verband een gebrek aan visie was. Dat meldt de New York Times . Hoewel het bedrijf nog altijd aan de technologie voor zelfrijdende wagen blijft werken, werden de ambities fel teruggeschroefd

Apple gaf het project de naam ‘Titan’ mee en werd in 2014 opgestart. Vele senior engineers en design teams van het technologiebedrijf waren er van bij de start bij betrokken. De teams bekeken hoe ze het interieur van de wagen opnieuw konden ontwerpen zonder een stuur en pedalen. Ze werkten ook aan de integratie van VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) in de schermen binnenin het voertuig. (AR of toegevoegde realiteit is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen bevatten meestal sensordata of extra informatie over de omgeving.)

Maar het team raakte verdeeld over het project. Sommigen wilden een volledig autonome wagen ontwikkelen, terwijl anderen van mening waren dat een semi-autonome wagen de beste keuze was. Uiteindelijk werd het project te groot om het intern te managen en werd besloten het af te voeren.

Over project Titan van Apple deden de wildste geruchten de ronde

Apple’s plannen voor een zelfrijdende en/of elektrische wagen waren al geruime tijd het onderwerp van speculatie, maar veel was er niet over geweten.

Sinds 2014 zouden honderden ingenieurs en designers op projecten werken met betrekking tot zelfrijdende en/of elektrische wagens. Steve Zadesky, die de iPod en iPhone mee hielp ontwerpen en die vroeger nog bij Ford werkte, zou de leiding van het project met codenaam ‘Titan’ gekregen hebben.

Apple zou zelfs in onderhandelingen zijn geweest voor overname van McLaren.

Nog volgens de New York Times zal Apple snel een zelfrijdende bus testen die werknemers tussen de verschillende delen van de nieuwe Apple-campus en andere Apple-sites in Silicon Valley moet transporteren.