Macron: “Frankrijk kan niet worden hervormd, want de Fransen verafschuwen hervormingen”

“Frankrijk kan niet worden hervormd, want de Fransen verafschuwen hervormingen”. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd ter gelegenheid van een ontmoeting met de Franse gemeenschap in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Macron is bezig aan een drie dagen lang durende trip doorheen Oost-Europa om er toegevingen af te dwingen die ‘sociale dumping’ willen bestrijden.

“Het heeft geen zin om ons te dwingen hervormingen door te voeren die al elders bestaan, of om een of ander cijfer te halen. Zo zit Frankrijk niet in elkaar. Men moet de Fransen vragen zich diepgaand te transformeren om zo de lotsbesteming vinden die de hunne is, Europa naar een nieuw project leiden, het universalisme uitdragen, dat is wat de Fransen willen.”

“Wees gerust, we zullen slagen,” aldus Macron. “Want de Fransen hebben een keuze gemaakt […] door een politieke persoonlijkheid te kiezen die al lang geen deel meer uitmaakte van het dagelijkse politieke leven.

Wat ik vertel is geen persoonlijke wens, maar de leidraad onze geschiedenis. De komende jaren zullen we stem van de vrije wereld uitdragen. Niets minder dan dat is onze taak.”

Macron besteedt 26.000 euro per trimester voor een visagiste

Alles lijkt er op dat Macron ook zelf bepaalde hervormingen verafschuwd. Zo werd deze week duidelijk dat hij de Franse belastingbetaler de voorbije 3 maanden heeft opgezadeld met een factuur van 26.000 euro voor de kosten van een visagiste. Het lijkt er op dat hij op die manier in de voetsporen van zijn voorganger François Hollande treedt. Die gaf maandelijks 10.000 euro aan een kapper uit en nog eens 6.000 aan een visagiste.