Topman Medialaan wil zo snel mogelijk af van reclame doorspoelen

“Het reclamemodel op de digicorder moet worden hersteld.” Dat zei Peter Bossaert, de CEO van Medialaan, op de voorstelling van de najaarsprogrammering van VTM. Medialaan is het moederhuis van o.a. VTM, Q2, Vitaya en Stievie FREE, zenders die geconfronteerd worden met de disruptie in de digitale media. Bossaert wil een einde maken aan het doorspoelen van reclame na een digitale opname. Of dat is toch de bedoeling. Volgens hem is het huidige model is niet houdbaar.

Digitale tv laat toe door te spoelen bij stukken die men al heeft gezien én bij reclame. Maar volgens Bossaert kan het zo niet verder, en moeten we terug naar een reclame-inkomstenmodel. Via STIEVIE bijvoorbeeld, de app waarop je VTM en Vitaya kan bekijken. Binnenkort dus terug naar het stenen tijdperk van de reclame? Bossaert vertolkt alvast geen nieuwe mening, want bij de invoering van digitale tv klonk er al een pessimistische ondertoon. Maar is een terugkeer naar drie keer vijf minuten reclame per uur wel haalbaar?

© Stievie In tijden van Netflix blijven de grote zenders bestaan. VTM doet dat onder andere door Stievie, de app waarmee je naar VTM, Vitaya, Q2 en VTM KZoom kan kijken. Gratis en online, maar wel live. Stievie premium, dat vorige week werd gelanceerd, laat ook uitgesteld kijken toe, maar is natuurlijk wél te betalen. 9,99 euro per maand én, zo blijkt, daar komt ook reclame bij kijken.

De prehistorie op je tablet Een paar minuten gepersonaliseerde reclame, daar komt behoorlijk wat reactie op. Want wie al abonnementsgeld betaalt, ongeveer de prijs van een Netflixabonnement, wil daar helemaal geen reclame meer bij. De digitale revolutie heeft de tv-kijker daar lichtjes allergisch aan gemaakt. Reclame was al de nummer één ergernis in het tv-landschap, terugkeren naar een verplicht, reclamemoment voelt als een terugkeer naar de prehistorie. Bossaert noemt het systeem “een elegante oplossing voor zowel kijker als adverteerder”, maar de kans dat de kijker daar ook zo over denkt, lijkt klein. En wat de distributeurs betreft: ook Telenet biedt bijvoorbeeld Netflix aan.

Spotify Premium En dat is het ‘m net: met de relaunch van Stievie pikt de Medialaan in op die generatie die klassieke tv beu is. Maar zij betalen voor een reclamevrije omgeving: dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom Spotify Premium zo goed werkt. Zelfs YouTube heeft in andere landen een betalende editie, die z’n gebruikers de moeite bespaart om om de vijf voet van adblocker te veranderen. Voor Stievie betaal je 9,99 euro per maand. Daarmee bekijk je 14 (voornamelijk Vlaamse) zenders, kan je tot zes dagen terugkijken én, wel een aantrekkelijke factor, afleveringen bewaren om later offline te bekijken. Ze hebben aan de Medialaan dus toch even het oor te luisteren gelegd bij die andere streaminggigant. Zoals Bossaert zelf aangaf: er zit nog behoorlijk wat groei in het segment, zéker voor Vlaamse tv. Met de populariteit van Familie en Vlaamse fictie in het achterhoofd, kan Stievie een succes worden. Maar verplichte reclame: is dat geen fenomeen uit de oertijd?