Neckermann laat toe specifieke hotelkamer te boeken mits betaling toeslag

“Vandaag noteren klanten in de ‘extra’s’ al vaak de opmerking dat ze zo dicht mogelijk bij het strand willen zitten, of dat ze graag de kamer willen naast die van een familie waar ze samen mee reizen.”

Extra’s worden steeds belangrijker in de reiswereld. Wie naast zijn familieleden wil zitten op het vliegtuig is nu al bereid daar meer voor te betalen. Dat kan straks ook op hotel: “Je hotelkamer op voorhand kunnen kiezen is absoluut een topper gebleken uit onze bevraging. Klanten zijn bereid om een kleine toeslag te betalen, voor dit extra comfort”, zegt Laura Van Waeyenberge, woordvoerster Neckermann aan Express.

Van 50 naar 300 hotels tegen volgende zomer

Klanten kiezen vanaf nu niet alleen het hotel, maar ook de kamer voor een toeslag van 30 euro. “Het is een minimale standaardtoeslag ongeacht je verblijfsduur”, legt Laura ons uit. Volgens haar is het concept ook al uitgetest door Noord-Europese klanten en het was een groot succes. “Op dit moment zijn we de enige touroperator in België die deze innovatie aanbieden, dus we verwachten er veel van.” De Scandinavische collega’s hadden wekelijks duizend boekingen.

Neckermann biedt al zo’n vijftigtal hotels aan voor Belgische toeristen. Op het lijstje staan enkele topbestemmingen zoals de Canarische Eilanden, Balearen, Griekenland, Turkije, Tunesië, Egypte en de Spaanse Costa’s. “Het aanbod zal alleen maar stijgen.” Tegen volgende zomer wil Neckermann ongeveer 300 hotels rond de Middellandse Zee aan boord hebben.

Hieronder wordt uitgelegd hoe ‘Kies jouw kamer’ werkt.