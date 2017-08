Qatar legt nieuwe bom onder conflict met buurlanden

Qatar gaat zijn banden met Iran verder aanscherpen en stuurt zijn ambassadeur opnieuw naar Teheran ‘om er de bilaterale relaties met de Islamitische Republiek Iran te versterken.” Dat heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Golfstaat donderdag aangekondigd . Die aankondiging dreigt de situatie in de regio verder te compliceren.

De toegang tot Qatar wordt al meer dan 2 maanden door zijn buurlanden geblokkeerd, net vanwege de sympathie die het aan het adres van Teheran demonstreert en zijn veronderstelde steun aan islamistische terreurorganisaties.

Soennieten en sjiieten

Saoedi-Arabië heeft samen met een reeks andere Arabische landen (Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Libië) alle banden met Qatar doorgeknipt, omdat het extremisten als Hamas, Al-Qaida en de Egyptische Moslimbroederschap zou steunen en de regio zou willen destabiliseren. Ook zou de emir van Qatar Iran “een islamitische macht die niet kan worden genegeerd” hebben genoemd.

Een doorn in het oog van de Saoedi’s, want die zien Iran als grootste vijand. Dat is het gevolg van het conflict tussen soennitische en sjiietische moslims dat in het Midden-Oosten de kloof vormt tussen het sjiietische Iran en de soennitische Golfstaten.

Met de aankondiging dagen de Qatari’s ook de Verenigde Staten uit: die hebben een belangrijke militaire basis in de onmiddellijke nabijheid van de Qatarese hoofdstad Doha. Pogingen van de VS om de situatie te deblokkeren zijn tot nog toe op niets uitgedraaid.

Daar is Turkije weer

Qatar heeft naast Iran ondertussen ook een bondgenoot gevonden in Turkije. Beide landen bevoorraden het emiraat met voedsel, drinkwater en bouwmaterialen, die nodig zijn om de voetbalstadions af te werken met het oog op de organisatie van het WK voetbal in 2020.

De Qatarese ambassadeur in Iran was in 2016 teruggeroepen, nadat een woedende menigte daar een Saoedische diplomatieke post had aangevallen als reactie op de executie in Ryadh van een sjiietische predikant.