Pre-clearance: Amerikanen gaan VS-reizigers al controleren op Zaventem

Passagiers die vanuit Brussel naar de Verenigde Staten reizen zullen vanaf 2018 in Zaventem door de Amerikaanse douane- en immigratiecontrole moeten passeren vooraleer ze aan boord gaan. Het gaat om de zogenaamde pre-clearance-faciliteiten. In de VS hoeven ze dan niet meer via de immigratiediensten te gaan. Van zo’n regeling is al langer sprake, maar tegen volgend jaar wil België het akkoord met de VS operationeel hebben. Goed nieuws voor iedereen die naar de VS reist.

Wie nu naar de Verenigde Staten reist, moet ter plaatse samen met vele andere passagiers grondige controles ondergaan. Dat duurt vaak lang en is zeker vervelend als je een aansluitende vlucht wil halen. Daarom vroegen de VS twee jaar geleden al om de pre-clearance-faciliteiten in Zaventem te organiseren.

Dublin doet het al

Brussels Airport vormt een onderdeel van een lijst met tien luchthavens waar de Amerikaanse douane vooraf controles zou willen uitvoeren. Andere geselecteerde luchthavens zijn onder meer Amsterdam, Madrid en Londen, maar ook Tokio en Istanboel. Amerikaanse douaniers zijn op dit ogenblik al actief op de luchthaven van Dublin, de enige Europese locatie waar het systeem al is ingevoerd.