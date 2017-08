Vrouw zit niet te wachten op man met een sixpack

Mannen die zich de pleuris trainen om buikspieren in de vorm van een sixpack te krijgen zijn er aan voor de moeite. Uit een Australisch onderzoek blijkt dat vrouwen even graag naar mannen kijken die mager zijn of zelfs gewoon wat mollig.

Oudere tienermeisjes kregen in een aantal advertenties foto’s te zien van een reeks mannen met verschillende lichaamsbouw. Het resultaat was eenvoudig: niet enkel mannen met strakke buikspieren worden aantrekkelijk gevonden.

Waarom? Eén reden is dat gespierde mannen vaak als ijdel of gay worden beschouwd, schrijft Phillippa Diedrichs, die het onderzoek leidde, terwijl mannen met natuurlijke maten minder belang aan hun uiterlijk lijken te hechten. De onderzoekster benadrukt wel het feit dat alle mannen die in de advertenties te zien waren, fotomodellen zijn.