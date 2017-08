Coca-Cola heeft 1 miljoen dollar veil voor calorie-arme zoetstof

Coca-Cola heeft een prijs van liefst 1 miljoen dollar beloofd aan wie een natuurlijke, calorie-arme of calorievrije zoetstof kan ontwikkelen, die dezelfde smaak heeft als suiker wanneer ze wordt gemengd in drankjes of eten.

Wetenschappers hebben al natuurlijke zoetstoffen gevonden. Stevia-bladeren zijn tot 300 keer zoeter dan suiker, maar ontberen de andere eigenschappen die suiker wel heeft, namelijk structuur, textuur en vochtigheidscontrole. Uit de steviaplant worden steviolglycosiden gewonnen, een mengsel van zoetstoffen (o.m. stevioside en rebaudioside). Maar stevia is niet optimaal om in frisdrank te mengen. De plant geeft een storende bijsmaak af, behalve in frisdranken op basis van citroenen of limoenen.

Dat een miljardenbedrijf nu een wedstrijd uitschrijft om een vervangmiddel te vinden voor de basisstof van zijn belangrijkste producten, zegt veel over de frisdrankenindustrie in de VS.

Amerikanen drinken 19% minder frisdrank dan 15 jaar geleden

De Amerikanen drinken tot 19% minder frisdranken dan 15 jaar geleden. Aan de basis daarvan liggen vooral twijfels van consumenten in verband met hun gezondheid. Zo worden chronische ziekten steeds vaker in verband gebracht met suiker en stappen ze over naar gezondere dranken zoals thee en flessenwater. Tevens voeren steeds meer Amerikaanse steden een suikertaks in.

Ook in andere landen blijft het suikerverbruik dalen. Zo hebben Coca-Cola en concurrent Pepsi aangekondigd dat ze de hoeveelheid suiker in frisdranken die in Singapore worden verkocht zouden beperken. De stadstaat is daarmee een van de allereerste Aziatische landen die de verkoop van frisdranken reguleert. Singapore wil zo de strijd tegen diabetes opvoeren.