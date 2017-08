Aanvallen met bijtend zuur in VK verdriedubbeld sinds 2015

“Het is iets helemaal anders dan een geweer of een mes zien, omdat de bedoeling is om mensen te verminken”, zegt Rachel Kearton van de nationale politie , de leidende onderzoekster naar zuuraanvallen. Volgens de Londense politie waren er afgelopen jaar niet minder dan 700 zuuraanvallen , dubbel zo veel als in 2015. En dat aantal zal volgens Kearton dit jaar nog een pak hoger uitkomen.

De alarmerende stijging is volgens velen te wijten aan het verstrengde wapenbeleid in de UK. Zo is in Groot-Brittannië het dragen van een mes in het openbaar zonder geldige reden verboden, net zoals in België, en werd er in 2015 de ‘two strikes’-regel ingevoerd. Wie voor een tweede keer wordt betrapt in het openbaar met een mes op zak moet een verplichte zes maand durende gevangenisstraf uitzitten.