In een zoveelste signaal van de sterke heropleving van de Europese economie noteert de euro maandagochtend op zijn hoogste niveau tegenover de Amerikaanse dollar sinds begin 2015 . Tegenover het Britse pond zelfs op zijn hoogste niveau in 8 jaar.

Keken velen uit naar wat de voorzitters van de centrale banken op hun jaarlijkse conferentie in Jackson Hole zouden vertellen over de rentevoeten, dan bleven ze op hun honger zitten. Eerder deze zomer had Mario Draghi nog voorzichtig gealludeerd op een nakend einde van de monetaire stimulusmaatregelen en lage rentevoeten. Het gebrek aan nieuwe informatie daaromtrent wordt door beleggers nu als een bevestiging daarvan geïnterpreteerd. Verwacht wordt dat de rentevoeten stilaan maar zeker zullen stijgen, wat op zich tot een stijging van de euro leidt. Meer details worden nu verwacht tijdens de maandelijkse meeting van de ECB in september.

AFP PHOTO / Thomas KIENZLE

Is de euro sterk of is de dollar zwak?

Beide. De stijging van de euro is doet zich voor in de context van een dalende dollar. Werd eerst verwacht dat de verkiezing van Donald Trump de dollar hoger zou duwen, dan is net het tegenovergestelde gebeurd. De chaos in Washington doet de ‘greenback’ elke dag wat verder verzwakken en zelfs de goede prestaties van de Amerikaanse economie slagen er niet in de dollar ruggensteun te bezorgen. Toch dreigt de stijging van de euro – die een rechtstreeks gevolg is van de daling van de dollar, nu investeerders hun geld verplaatsen naar regio’s waar ze snel hogere rente op hun inzet verwachten – het economische evenwicht te verstoren.

Die sterke euro wordt zo snel een probleem voor de ECB, die stilaan haar stimulusmaatregelen zal beginnen intrekken. Hogere rentevoeten leiden namelijk tot een hogere wisselkoers, wat op zijn beurt de export vanuit de eurozone duurder maakt en dus de economische groei bedreigt. Zo lang de euro zich onder de 1,20 dollar bevindt, heeft die weinig impact op de economische groei, maar als straks de export stokt zal snel weer over een ‘te sterke euro’ worden gesproken. Diezelfde euro waarvan men zes maanden geleden nog pariteit met de dollar voorspelde.

Diezelfde Amerikaanse dollar is dit jaar al zo’n 10% van zijn waarde verloren tegenover de andere belangrijke valuta. Dat is goed nieuws voor multinationals als Google, Apple en Facebook, die een groot gedeelte van hun inkomsten in het buitenland genereren en daar in lokale munt worden betaald, die ze dan kunnen omzetten in dollars. Dat heeft op zijn beurt een impact op hun beurskoers, die steeds verder blijft klimmen. Om dezelfde reden hebben de Europese beurzen het vandaag moeilijk. De dure euro zorgt daar voor exact het omgekeerde effect.