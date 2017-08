200 miljoen dollar voor Dara Khosrowshahi, de nieuwe CEO van Uber

Dara Khosrowshahi, de CEO van online reisboekingssite Expedia, wordt de nieuwe topman van de alternatieve taxidienst Uber. Hij vult zo de leegte op die eind juni ontstond toen stichter-CEO Travis Kalanick het bedrijf verliet onder druk van een groep aandeelhouders.

De aanstelling is belangrijk, niet enkel omdat Uber met een waarde van 70 miljard dollar de hoogst gewaardeerde startup ter wereld is, maar vooral omdat het bedrijf kreunt onder de schandalen. Volgens verschillende Amerikaanse media haalde Khosrowshahi het in de short list van Hewlett Packard-CEO Meg Whitman en Jeff Immelt, de ex-CEO van General Electric.

De man van 200 miljoen dollar

Volgens het persagentschap Bloomberg zou Uber 200 miljoen dollar veil hebben om de Expedia-CEO aan te trekken. Dat is namelijk de waarde van het aandelenpakket dat Khosrowshahi in Expedia bezit. Traditiegetrouw wordt die waarde door de nieuwe werkgever gecompenseerd wanneer die de CEO wil overnemen.

Reputatieschade

Uber bestaat amper 8 jaar en is ondertussen actief in meer dan 70 landen. De reputatieschade die het bedrijf ondertussen heeft geleden begint ondertussen onrustwekkende vormen aan te nemen. Zo lopen er al 200 klachten tegen Uber omdat er binnen het bedrijf een cultuur van seksisme en discriminatie heerst. Ook loopt een rechtszaak tegen Uber omdat het bedrijf de technologie die toelaat een voortrekkersrol te spelen op vlak van zelfrijdende wagens, gestolen zou hebben en het speciale apps zou hebben ontwikkeld om de overheid te misleiden.

Begin deze maand nog raakte bekend dat toplui van Uber in Singapore meer dan 1.000 Honda SUV’s kochten, waarvan ze wisten dat die mogelijk defecten vertoonden. De managers beseften dat er een kans bestond dat de wagens om veiligheidsredenen zouden worden teruggeroepen, maar dat weerhield hen er niet van ze aan lokale chauffeurs door te verhuren.

Het Amerikaanse durfkapitaalbedrijf Benchmark Capital sleept co-Uberstichter en voormalig CEO Travis Kalanick ondertussen voor de rechter. Volgens de grootaandeelhouder maakte Kalanick – die in juni moest opstappen – zich schuldig aan fraude, contractbreuk en schending van het fiduciaire recht.

Khosrowshahi (op de foto links van zijn echtgenote) werd in 1969 geboren in Iran, maar vluchtte samen met zijn familie toen daar in 1978 de islamitische revolutie uitbrak.

Khosrowshahi was CEO van online reisboekingssite Expedia sinds dat bedrijf 12 jaar geleden autonoom ging opereren van moederbedrijf IAC/Interactive Corp. Eerder had hij als investeringsbankier gewerkt bij Allen & Co.

Hij wordt geroemd om zijn onderhandelingscapaciteiten en managementtalent. In 2015 was hij de best betaalde CEO van de VS (94,6 miljoen dollar).

De Iraanse Amerikaan is een fervent Democraat en heeft zich steeds zeer kritisch getoond over de regering Trump. Samen met Amazon en Microsoft leidde hij een rechtszaak in tegen het inreisverbod door Trump aangekondigd tegen burgers uit een reeks moslimlanden. Khosrowshahi zit ook in de raad van bestuur van The New York Times.