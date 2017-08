Apps: er zijn er miljoenen, we downloaden er geen

Hoewel we steeds meer tijd doorbrengen op de applicaties die op onze smartphones staan, downloaden we er nog amper nieuwe. Tot die conclusie komt comScore, een bedrijf dat specialiseert in media-analyse, in zijn jaarlijkse Mobile Apps Report.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, downloadt de meerderheid van alle smartphonegebruikers (51%) gemiddeld ZERO nieuwe apps per maand. Nog ‘s een kwart van de gebruikers (24%) downloadt er 1 à 2 nieuwe per maand.

‘Winner takes all’

Apps krijgen het steeds moeilijker om te worden opgemerkt, nu er in de verschillende applicatiewinkels miljoenen apps beschikbaar zijn.

Ook in deze materie weerklinkt het bekende ‘winner takes all’ mantra, waarbij 8 van de 10 vorig jaar meest gebruikte apps eigendom zijn van Facebook en Google, die de top 10 volledig domineren

Op nummer 1 stond – uiteraard – Facebook, gevolgd door Facebooks Messenger-applicatie, het berichtennetwerk dat in 2014 door Facebook werd verzelfstandigd. Facebook is ook eigenaar van foto-app Instagram, de nummer 8 op de lijst.

Daartussenin bevinden zich 5 applicaties van Google: het gaat om YouTube, Google Maps, Google Search, Google Play en de e-maildienst Gmail.

Slechts 2 andere bedrijven slagen er in zich voor de top 10 te plaatsen: Apple, met zijn muziekapp Apple Music en Amazon, de webwinkel van Jeff Bezos.

Ook hier is dus een verzadigingspunt bereikt waarbij nieuwkomers nog amper kans maken om tot de grote spelers toe te treden.