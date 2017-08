Harvey: Dit beeld geeft een idee hoe 36.000 miljard liter regen er uit zien

Vier dagen van onophoudelijke regen doen het water Houston nu tot aan de daken van de woningen reiken. De orkaan Harvey heeft ondertussen 44.000 miljard liter water boven de staat Texas gedumpt en volgens het analysebedrijf WeatherBell zal die hoeveelheid nog verdubbelen vooraleer Harvey is uitgeregend.

In totaal heeft de orkaan al 8 mensenlevens geëist. Een familie van zes verdronk toen hun minivan door het water werd meegesleurd.

Volgens FEMA, het federaal bureau voor rampenbestrijding, zullen ruim 450.000 mensen om financiële steun vragen. JP Morgan situeert de kostprijs van Harvey op 10 à 20 miljard dollar. Bloomberg doet daar nog 10 miljard dollar bovenop, wanneer rekening wordt gehouden met de impact van de overstromingen op de lokale economie, het elektriciteitsnetwerk, het transport en andere zaken die de belangrijke oliesector in de regio ondersteunen.

De burgemeester van Houston zei maandag dat de belangrijkste wegen in de regio ‘onbereikbaar’ blijven en dat de twee grootste luchthavens in de stad gesloten blijven. In een tweet verwittigde de stad Houston dat haar hulpdiensten hun maximale capaciteit hadden bereikt. De NWS (National Weather Service) had het over ‘een nooit geziene ramp die al wat ooit is meegemaakt overtreft.’

President Trump zal dinsdag Texas bezoeken, al zal hij niet tot in Houston reizen om de reddingsoperaties niet verder te bemoeilijken.

Hoe zien 36.000 miljard liter regen er uit?

De krant Washington Post maakte een computersimulatie van de hoeveelheid regen die op zondagmiddag al op de stad was gevallen en geeft een ontnuchterend beeld van de omvang van de catastrofe: een kubus van 2 mijl (3,2 kilometer) die op een stad valt.

Andere trieste cijfers:

56.000 oproepen naar het noodnummer 911.

30.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten en worden ondergebracht in opvangcentra.

13 miljoen mensen worden direct door de storm bedreigd.

Tijdens het voorbije weekeinde werden 350.000 stroomonderbrekingen gemeten.