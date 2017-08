Toplui Amerikaanse grootbanken verkopen aandelen in eigen bank

Topmanagers en bestuursleden van de zes belangrijkste grootbanken in de VS hebben de voorbije maanden op een consistente manier aandelen van hun eigen bank verkocht. Dat meldt de Financial Times op basis van een een analyse van Bloomberg.

Het gaat om toplui van de banken JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

In totaal werden sinds het begin van 2017 ruim 9,32 miljoen aandelen aangeboden op de open markt, aldus de Britse krant. Zelfs indien de verkoop van Warren Buffett – die eerder dit jaar een groot pakket aandelen Wells Fargo moest dumpen om in regel te blijven met voorschriften die gelden voor niet-financiële instellingen – buiten beschouwing wordt gelaten, werden 14 keer meer aandelen verkocht dan er werden aangekocht. Dat staat in sterk contrast met vorig jaar, toen ze meer aandelen aankochten dan ze er verkochten.

Banken tonen onvrede met het beleid van de regering Trump

Volgens kenners geeft dit aan dat mensen die beter dan anderen weten hoe een economie in elkaar zit, weinig vertrouwen in de toekomst hebben. De verkopen zouden dan ook een gevolg zijn van de onvrede met het door de regering Trump gevoerde beleid.

De verkiezing van de New Yorkse zakenman had in eerste instantie voor een rally in bankaandelen gezorgd, omdat hij hogere rentevoeten, minder regulering en een daling van de belastingen in het vooruitzicht had gesteld. Ze vrezen nu dat van die agenda weinig zal worden gerealiseerd.

Volgens Robert Smalley, een kredietanalist bij UBS in New York, gelden bankaandelen als ‘een barometer’ voor het succes of het falen van de regering Trump. Gevreesd wordt dat de grote winsten die onder Trump geboekt konden worden nu beëindigd zijn.