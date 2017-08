In Pakistan hebben de Taliban het Engelstalige vrouwenmagazine Sunnat E Khola gelanceerd. De uitgevers richten zich met het magazine vooral op hoogopgeleide moslima’s, die worden aangemoedigd de fundamentalistische boodschap van de Taliban te verspreiden en de islamitische oorlog te ondersteunen.

De titel van het magazine verwijst naar Khaula, een vrouwelijk moslimstrijder uit de zevende eeuw. De uitgave omvat onder meer een interview met de echtgenote van Fazlullah Khorasani, één van de leiders van Tehreek-e-Taliban Pakistan, de groep achter de moordaanslag op Malala Yousafzai en de aanval op een militaire school in Peshawar twee jaar geleden, waarbij 141 doden vielen.

In het interview wordt onder meer aandacht besteed aan de steun die de vrouw geeft aan het huwelijk op jonge leeftijd. Zijzelf was veertien jaar toen ze de vrouw werd van Fazlullah Khorasani. Ook praat de vrouw over haar relatie met haar echtgenoot en diens houding tegenover vrouwen in het algemeen.

Ook andere artikels getuigen van de steun die Pakistaanse moslima’s aan de islamitische beweging bieden.

Hoewel het magazine de plaats van de vrouw in hun maatschappij lijkt te willen promoten, hebben de Taliban een lange geschiedenis van aanvallen op vrouwenrechten. Tijdens hun regering over Afghanistan op het einde van de voorbije eeuw, werden meisjesscholen gesloten en werden vrouwen verboden nog langer buitenshuis te werken.

Ook werd de boerka voor de vrouw een verplicht uniform.

Rekrutering

In een reactie op de publicatie wijzen een aantal Taliban erop dat vrouwen een belangrijke functie hebben in de islamitische strijd, aangezien ze zorg dragen voor het gezin van de soldaten en hun kinderen opvoeden.

De Amerikaanse veiligheidsspecialist Flashpoint Intel zegt dat het magazine wellicht vooral bedoeld is om de rekrutering op te drijven, waarbij vooral zou worden gemikt op de hogeropgeleide vrouwelijke middenklasse uit de stedelijke agglomeraties.

Het feit dat voor een Engelstalige uitgave werd gekozen, wekt bij experts geen verbazing. Ook de terreurorganisatie Daesh koos voor zijn publicaties immers vaak voor de Engelse taal.

De uitgave wordt dan ook door diverse waarnemers beschouwd als een onderdeel van de strijd die de Taliban tegenover andere radicale groepen voert om de populariteit bij militante volgelingen te winnen. (mah)