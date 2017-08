Steeds meer Vlamingen combineren werk en studie

Vlaanderen telt steeds meer werkstudenten, dat zijn jongeren die een studies combineren met hun job. Het afgelopen academiejaar waren ze bijna 8.000 met studenten aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten, schrijft De Morgen. Toch zal onderwijsminister Crevits geen extra middelen ter beschikking stellen.

Steeds meer Vlamingen kiezen ervoor om die studie te combineren met werk. Vorig academiejaar werden aan de universiteiten en hogescholen zo’n 7.815 werkstudenten geteld, 19,8 procent meer dan vijf jaar geleden, blijkt uit een antwoord van minister Crevits op de vraag van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

Studierendement bijna 100% Bijna 8.000 studenten in Vlaanderen combineren hun studie met voltijds of deeltijds werk. Het zou vooral om dertigers gaan die, al een diploma hebben, maar naast een voltijdse job nu nog een tweede diploma willen bemachtigen. Vooral de richtingen rechten, verpleeg- en vroedkunde zijn populair bij werkstudenten. Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat werkstudenten op een studierendement van 100% afstevenen, maar dat kan liggen aan het feit dat ze minder studiepunten opnemen dan hun collega-dagstudenten. Studenten nemen bij de start van het academiejaar een aantal studiepunten of credits op, die ze terug kunnen verdienen wanneer ze slagen voor hun vakken. Die studiepunten heb je op het einde van het jaar nodig om je te kunnen inschrijven voor het volgende jaar. Een rendement van 100% zou dan betekenen dat de student voor al zijn vakken slaagt. Bekijk onze trajecten op maat. Zo kan je oa studeren en werken combineren of afstandsonderwijs volgen https://t.co/tHv7jBN8gW pic.twitter.com/MTQTIitU4z — Arteveldehogeschool (@ArteveldehsGent) August 28, 2017

Papers schrijven telt niet mee

Werkstudenten worden ook steeds beter begeleid met aangepaste studieprogramma’s, lessen op andere tijdstippen en specifieke trajecten. Toch is het nog steeds moeilijk om aan je werkgever te bewijzen dat je studeert. Werknemers krijgen enkel betaald educatief verlof als ze kunnen aantonen dat ze les volgden. “Maar het maken van papers of het volgen van onlinelessen telt niet mee voor het verkrijgen van extra vergoedingen of bijkomende uren”, vertelt Sabine De Vriendt van het centrum Werken en Studeren van de Universiteit van Antwerpen aan De Morgen.

Examens verplaatsen

Bij de KULeuven zijn er jaarlijks zo’n 1.000 werkstudenten. Chloë Heerman van de dienst onderwijsbeleid benadrukt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds werkstudenten die nog geen masterdiploma behaalden en waarvoor de KU Leuven subsidies krijgt en anderzijds werkstudenten die niet binnen de voorwaarden van de overheid passen en door de KULeuven het statuut ‘werkstudent’ krijgen.

“Die eerste groep, waar we wel financiering voor krijgen, is veel kleiner dan de tweede. Voor die grote groep werkstudenten binnen de KULeuven worden ook aangepaste trajecten uitgestippeld, ze kunnen bovendien altijd vragen om examens te verplaatsen,” zegt Heerman aan Express.

“Daarnaast zijn er ook heel wat studenten die werk en studie combineren zonder een statuut aan te vragen, omdat ze die voordelen niet nodig hebben binnen hun opleiding.”