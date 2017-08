Daar is ‘millennialkoning’ Bernie Sanders weer

Bij de democratische voorverkiezingen van 2015/2016 moest Bernie Sanders nipt de duimen leggen voor Hillary Clinton, de kandidaat van het establishment. Dat gebeurde op een vaak weinig elegante manier en de gevolgen zijn ondertussen bekend. Maar Sanders lijkt zich nu op te gaan maken voor de presidentsrace van 2020.

Sanders kreeg nooit een eerlijke kans. Uit door Wikileaks gelekte e-mails bleek immers dat de partijleiding van de Democraten tijdens de voorverkiezingen al de kant van Hillary Clinton koos. Begin mei 2016 – toen de voorverkiezingen nog in volle gang waren – had de partijleiding volgens de e-mails al beslist dat Clinton de nominatie moest winnen en dat Sanders op alle mogelijke manieren moest worden tegengewerkt. (Verschillende toplui uit de DNC (Democratic National Committee) drongen in de e-mails aan om Sanders in diskrediet te brengen omdat hij joods is. De ‘affaire’ kostte DNC-voorzitter Debbie Wasserman-Schultz uiteindelijk de kop.)

Tijdens de campagne, waarin hij 13 miljoen stemmen haalde, had Sanders meermaals gezegd dat het systeem ‘corrupt’ was. Ironisch genoeg kreeg hij daarbij altijd de steun van toenmalig Republikeins kandidaat en huidig president Donald Trump, die keer op keer zei te weten ‘dat Sanders niet mocht winnen’, net omdat ‘het systeem corrupt is.’

De stemmenkampioen bij de – 30’ers

Ook het kiessysteem binnen de Democratische partij speelde in het voordeel van Clinton. Nog vooraleer Bernie Sanders zijn kandidatuur stelde, had Hillary al de steun van 400 ‘superdelegates‘ toegezegd gekregen. Sanders kreeg dus nooit echt een eerlijke kans.

Hillary Clinton won de democratische voorverkiezingen uiteindelijk met 55% van de stemmen. Sanders, de socialist uit de kleine staat Vermont, moest vrede nemen met 43%. Maar bij de jonge kiezers (- 30 jaar) verpletterde hij Clinton en haalde hij 2 miljoen stemmen meer. In die leeftijdscategorie haalde hij trouwens 25% meer stemmen dan Clinton en Trump gecombineerd.

Sanders is sinds zijn verkiezingsnederlaag niet blijven stilzitten en brengt deze week zijn boek “The Bernie Sanders Guide to Political Revolution” op de markt, een speciaal voor jongeren aangepaste versie van zijn bestseller “Our Revolution”.

2020? Bernie Sanders zal dan 79 zijn…

Velen vragen zich af of dit het startschot vormt voor een nieuwe gooi naar het presidentschap in 2020. Sanders zal dan 79 zijn, maar zijn optredens in de voorbije maanden hebben aangetoond dat hij klaar lijkt voor een nieuwe campagne. Zijn populariteit blijft onaangetast en is zo mogelijk na zijn nederlaag nog vergroot. Trump kan ondertussen nog op de goedkeuring van amper 20% van de 18- tot 29-jarigen rekenen.

De Democraten lijken in te willen zetten op Elizabeth Warren, die zich veel verder van het centrum van de partij positioneert dan de Clintons. Sanders lijkt niet van plan zich een tweede keer in de hoek te laten drummen.