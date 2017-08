Identiteitscontroles op luchthavens nog altijd niet waterdicht

Michael Randall – kort, donker haar – had thuis per ongeluk het paspoort van zijn vriendin Charlotte Bull – lang, blond haar – meegepakt.Op Gatwick Airport geraakte hij daardoor twee keer zonder problemen door veiligheidscontroles: één keer aan de security check waar zijn boarding pass (zogezegd) aan zijn paspoort werd getoetst, een tweede keer moest hij bij het boarden zijn paspoort en boarding pass tonen.

Pas toen hij in Duitsland landde en daar door de douane moest, viel Randall door de mand. De Duitsers legden hem 90 minuten lang op de rooster en gaven hem uiteindelijk toestemming om één dag in het land te blijven. In die tijd zou een collega van Randall arriveren en zijn paspoort meebrengen, wat ook effectief zo gebeurde.

Vorige maand

Deze keer was het een vlucht van EasyJet waar het gebeurde, maar vorige maand vloog de 27-jarige Scott Morgan met het paspoort van zijn maat Dominic Carroll van Ibiza naar Manchester zonder problemen. Dat was een vlucht van British Airways.

In Spanje verschalkte Morgan twee keer de security, waarbij één keer eentje gedaan door de Spaanse Policia Nacional, en hij viel door de mand in Manchester toen het automatisch veiligheidspoortje met gezichtsherkenning daar vastlegde dat het paspoort dat hij daar gebruikte niet overeenkwam.

Morgan werd daarna echter zonder problemen “manueel” doorgelaten, zonder dat iemand hem vragen stelde.