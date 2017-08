Ook Macron noemt Venezuela nu ‘een dictatuur’

In een toespraak voor de Franse ambassadeurs die zich voor de gelegenheid in Parijs hadden verzameld, heeft de Franse president Emmanuel Macron Venezuela ‘ een dictatuur ’ genoemd. Hij voegde er aan toe dat vele Fransen niet begrijpen waarom sommige politici het zo moeilijk hebben om die term te gebruiken om het regime van Nicolas Maduro te omschrijven.

Zonder hem bij naam te noemen alludeerde Macron hier op de in ons buurland bij de jongeren populaire trotskist Jean-Luc Mélenchon, een van zijn tegenstanders tijdens de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen en de voorzitter van de politieke beweging ‘La France Insoumise’. Die blijft de problemen in het Latijns-Amerikaanse land in de schoenen van de Amerikanen schuiven. Macron:

“Onze burgers begrijpen niet hoe sommigen zich zo inschikkelijk kunnen tonen tegenover het regime dat zich in Venezuela installeert. Een dictatuur die probeert te overleven en bereid is de bevolking daarvoor een nooit geziene prijs te laten betalen. Dat alles terwijl de grondstoffen waarover het land beschikt aanzienlijk blijven.”

Anne-Christine POUJOULAT / AFP

In een opiniestuk had Juan Manuel Santos, de president van Colombia, zijn buurland Venezuela eerder deze maand al ‘een dictatuur’ genoemd:

“De Venezolaanse economie daarentegen is de voorbije jaren met 40% gekrompen, onder de druk van de enorme schulden die het land heeft opgestapeld en ‘s werelds hoogste inflatiepercentage. 82% van de bevolking is verarmd en er is een chronisch gebrek aan vreemde valuta, geneesmiddelen en eten. Ondervoeding en honger vieren hoogtij. 5 keer meer moeders stierven in 2016 in het kraambed, terwijl de kindersterfte er is verdubbeld.”

Vorige week hadden ook de Verenigde Staten strengere sancties tegen Caracas aangekondigd. Daarbij wordt het Amerikaanse banken verboden Venezolaans schuldpapier op te kopen of obligaties van de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA, die in handen is van de staat. President Trump wil zo het faillissement van het land forceren, opdat het niet langer geld kan ophalen op de financiële markten.

Trump kreeg alvast kritiek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die de VS er van beschuldigde de spanningen in Venezuela enkel te willen opvoeren.

In Venezuela lieten de voorbije maanden ruim 130 mensen het leven bij protesten tegen de regering.