Sinds 2011 duikt bij elke grote overstroming dezelfde haai op

Okay guys, there’s literally a shark swimming on Ocean Boulevard in North Myrtle Beach. This flood ain’t playing. pic.twitter.com/kqm11o6g3x

Maar deze foto, die rondgaat op social media, is fake. Nog straffer: bij eerdere overstromingen werd vrijwel dezelfde foto gedeeld, voor het eerst bij een overstroming in

WOW!!! Amazing RT @DamoneRoberts : THERE’S A SHARK IN THE STREET. Hurricane Irene. Puerto Rico http://t.co/ldjoPvf #bcXI

Hier is dezelfde foto bijvoorbeeld na een overstroming in

shark on the highway in #jersey …. #hurricane #sandy pic.twitter.com/mT6IK2Ty

Just a shark swimming on the streets in Houston 😳 pic.twitter.com/PWfaZfHixw

Los van het feit dat de haaienexperts zeggen dat ze nog nooit hebben gehoord van haaien die op avontuur gaan bij overstromingen, blijkt de foto ook gewoon in elkaar geknutseld. Daarvoor werd dit beeld gebruikt uit 2005:

Miserie genoeg, ook zonder haaien

De inwoners van de gebieden die zijn getroffen door orkaan Harvey zijn nog niet van de ellende af. De orkaan verplaatst zich erg langzaam en stort nog steeds bakken met regen uit. Tienduizenden mensen zijn dakloos.

Het dodental als gevolg van de orkaan is inmiddels opgelopen naar negen. Zes van hen komen uit Harris County. In Montgomery County kwam een 60-jarige vrouw om nadat een boom op haar caravan was gevallen terwijl ze sliep. Het dodental loopt naar verwachting nog op. In Rockport, waar de orkaan aan land kwam, kwam een persoon om nadat brand was ontstaan in een woning.

Harvey is inmiddels afgezwakt van een orkaan tot een tropische storm. De storm verplaatst zich echter dermate traag dat de wolken die hem vergezellen op veel plekken voor zware, aanhoudende regen zorgen.

De totale regenval kan in de komende week uitkomen op historische waarden. Er zijn voorspellingen die stellen dat er in de komende week in totaal 120 centimeter regen zal vallen. Dat zou betekenen dat er zoveel regen zou vallen in een week, als normaal in een jaar valt.