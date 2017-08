Macron wil vluchtelingen stroom al in Afrika controleren

Afrikaanse vluchtelingen die op een nieuw leven in Europa hopen, moeten al op het eigen continent worden gescreend. Op die manier zou vele kandidaat-migranten de levensgevaarlijke overtocht van de Middellandse Zee worden vermeden.

Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron tijdens gesprekken met een reeks andere leiders van Europese en Afrikaanse naties gezegd.

Hij voegde eraan toe dat de Europese Unie de betrokken Afrikaanse landen mogelijk financieel zou kunnen helpen om een efficiënte screening op te zetten. Concrete afspraken zijn nog niet gemaakt, maar de verschillende partijen bleken principieel wel in te stemmen met het voorstel van een vroege screening.

Over een periode van bijna drie jaar zijn volgens ramingen wellicht 14.000 migranten tijdens de overtocht van de Middellandse Zee van Libië naar Europa om het leven gekomen. Vele vluchtelingen hopen immers op een beter leven in Europa en betalen dan ook vaak grote sommen aan mensensmokkelaars, die hen echter dikwijls met gammele boten de zee opsturen.

Een groot gedeelte van de betrokkenen blijkt bovendien zijn leven compleet nodeloos te riskeren, want is er geen enkele kans dat ze in Europa kunnen blijven en worden ze onherroepelijk teruggestuurd. Een vroegtijdige screening zou volgens Macron kunnen vermijden dat die nutteloos reis wordt ondernomen.

Transitlanden

De Franse president betoogde onder meer dat de Afrikaanse transitlanden Tsjaad en Niger een belangrijke functie zouden kunnen opnemen om economische migranten te onderscheiden van vluchtelingen die voor asiel in Europa in aanmerking zouden kunnen komen.

Voorlopig is een dergelijke selectie alleen mogelijk in de landen van bestemming. Om te vermijden dat ze zouden worden teruggestuurd, verdwijnen afgekeurde asielzoekers daar echter vaak in de illegaliteit.

Tsjaad en Niger zijn zuiderburen van Libië, dat een grote activiteit kent van mensensmokkelaars die de vluchtelingen de gevaarlijke overzet naar Europa proberen aan te praten.

In Libische vluchtelingenkampen verblijven inmiddels 800.000 migranten, vooral afkomstig uit Eritrea, Somalië en Noord-Nigeria. De organisatie van de screening in Libië is door de chaotische politieke situatie in het land niet mogelijk. (mah)