Terwijl er in het Westen terecht veel aandacht is voor Houston, voltrekt zich in Azië een grotere ramp

Mumbai, met drie keer meer inwoners dan Houston en z’n satellietsteden, werd gisteren getroffen door bijzonder zware moessonregen. Ook andere delen van India en Nepal en Bangladesh kampen al twee maanden met moessonregens, die zwaarder zijn dan normaal en langer aanhouden.

Mumbai, met meer dan 20 miljoen inwoners de tweede grootste stad van India, is overstroomd na zware regenval. Het dodental als gevolg van overstromingen door hevige moessonregens in India, Bangladesh en Nepal is de afgelopen dagen gestegen tot boven de 1.200. De ziektes die nu uitbreken, vormen een extra risico. Tienduizenden huizen, scholen en ziekenhuizen zijn vernietigd. Bijna 41 miljoen mensen hebben een groot deel of zelfs alles verloren door het water.

When Mumbai Rains turned Mulund Station into Niagara Falls #MumbaiFlooded #MumbaiRains pic.twitter.com/DP9yYESIIh — Wassup Mumbai (@Wassup_Mumbai) August 29, 2017

Een gebied dat groter is dan de hele Benelux staat momenteel gewoon helemaal onder water. Medewerkers van het Rode Kruis melden dat ze niet meer kunnen landen met helikopters.

“De lucht tuimelde naar beneden”

Mumbai was desondanks niet voorbereid op de zondvloed, omdat het noodweer niet was voorspeld. Opeens stak er een storm op, het werd pikdonker en “tuimelde de lucht naar beneden” zoals een inwoner het op Twitter omschrijft.

De hulpdiensten evacueerden mensen die vast kwamen te zitten in lager gelegen gebieden, maar ondervonden daarbij veel hinder van de aanhoudende regen. De helft van de bevolking woont in sloppenwijken.

Door de hevige regen zijn straten en rivieren overstroomd. Het treinverkeer viel stil, waardoor het openbare leven werd lamgelegd. Miljoenen mensen per dag reizen per trein door de stad. Mensen strandden op de stations. Anderen waadden gisteravond over het spoor naar huis door water dat tot hun middel kwam.

300 millimeter

Veel mensen moesten hun auto laten staan en door de overstroomde straten naar huis lopen. In enkele delen van de stad viel bijna 300 millimeter regen.

Bedrijven regelden eten en slaapplaatsen voor werknemers die niet naar huis konden. In tempels werden mensen opgevangen die op straat strandden.

De regen houdt vandaag nog aan. Scholen zijn gesloten en mensen hebben het advies gekregen om thuis te blijven.

Mumbai.

Kathmandu.

Bangladesh.

In andere delen van India en in Bangladesh en Nepal houdt de regen al sinds juni aan.

Nepal

In Nepal zakt het water nu. Daar is door modderstromen veel infrastructuur vernietigd de afgelopen weken terwijl het land nog niet over de schade heen was van de aardbevingen van 2015.

Bangladesh

Ook in het vlakke, laaggelegen Bangladesh is het noorden de afgelopen weken zwaar getroffen door regen en overstromingen. In het land komt veel water vanuit omliggende landen samen. Dat water stroomt naar de dichtbevolkte gebieden in het zuiden. Het blijft daar ook maar regenen.

Bihar

In de Noord-Indiase deelstaat Bihar, waar het water uit Nepal naartoe stroomt, zijn tien miljoen mensen getroffen door overstromingen. Er zijn daar in een paar weken tijd 400 mensen omgekomen. En in een ander deel van de deelstaat heerst juist grote droogte.

Metereologen waarschuwen hier al jaren voor

Het zijn toestanden waar Indiase meteorologen al jaren voor waarschuwen. Zuid-Azië is erg gevoelig voor klimaatverandering. Gletsjers smelten heel snel en de moesson is onvoorspelbaarder. Al jaren wordt gezegd dat de hoeveelheid water die normaal in drie maanden valt weleens in een week zou kunnen vallen. Dat lijkt nu te gebeuren.

Delta

En waar in Amerika en de westerse wereld terecht veel aandacht is voor de tropische storm Harvey, lijkt de ramp in Zuid-Azië zich in stilte te voltrekken.

De regenval hoort bij de jaarlijkse moesson. Maar deze zomer was bijzonder warm, met temperaturen tot bijna 50 graden. En de warmte bepaalt hoeveel regen er valt. Het zeewater in de Indische Oceaan warmt op en de lucht bevat meer waterdamp. Daardoor gaat het nog meer regenen.

Het zwaarst getroffen gebied in Zuid-Azië is een delta: een rivierrijk gebied met nauwelijks dijken en duinen. Dat het aantal getroffen mensen snel hoog op kan lopen, komt doordat het een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld is.

AFP