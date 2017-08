Harvey’s enorme economische kost

Al zes dagen lang wordt het gebied rond de Amerikaanse stad Houston geteisterd door Harvey, een van de meest vernietigende orkanen in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens Brock Long, de directeur van FEMA ( het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding) gaat het om “de grootste ramp in de geschiedenis van Texas”.

Naar gelang de bron viel hier de voorbije dagen 15.000 tot 50.000 miljard liter water, dat is meer dan de meeste staten op een gans jaar te verwerken krijgen.

Wanneer straks alles opnieuw in de plooi valt dreigt Harvey een van de duurste rampen uit de Amerikaanse geschiedenis te worden.

Schattingen van 40 tot 160 miljard dollar

Economen zijn meestal maanden lang bezig met het berekenen van de impact van een orkaan, maar de eerste berekeningen schatten de schade op 40 à 50 miljard dollar, een bedrag vergelijkbaar met het bbp van Kroatië.

Zeker 10% daarvan wordt gemeten in termen van ‘lost opportunity costs’ ( dat zijn verliezen die worden geleden omdat mensen niet kunnen gaan werken en producten en diensten niet kunnen worden verkocht). De rest is een poging on een prijs te plakken op de enorme materiële kost die privé- en openbare eigendommen hebben geleden.

AccuWeather, een bedrijf dat de impact van weersomstandigheden op de economie berekent, heeft het over 160 miljard dollar, even veel als de kost van de orkanen Katrina en Sandy gecombineerd en goed voor iets minder dan 1% van het Amerikaanse bbp.

Vastgoed

Vooral de vastgoedsector maakt zich op voor mega-verliezen. Niet enkel verplicht de wet in Texas eigenaars openbaar te maken of hun huis ooit door een overstroming is getroffen, volgens lokale verzekeraars zijn 80% van de huiseigenaars niet verzekerd tegen overstromingen. (Toen Katrina New Orleans trof, was dat 50%).

Geschat wordt dat de waarde van de getroffen woningen met 15 tot 60% zal dalen. Die minwaarde wordt dan wel na 4 jaar terug gerecupereerd omdat de prijs van vastgoed opnieuw gaat stijgen.

Een van de grootste economische hubs van de VS

De Golfkust van Texas is een van Amerika’s grootste economische hubs, die jaarlijks voor 600 miljard dollar aan bedrijfsactiviteit oplevert, hoofdzakelijk in de oliesector, maar ook in de petrochemie en andere industrieën. Houston is niet voor niets het grootste petrochemische centrum ter wereld, vóór Antwerpen.

Tenminste tien olieraffinaderijen zijn tijdelijk gesloten, goed voor 25% van de landelijke capaciteit. Het Saudische Motiva in Port Arthur, ‘s lands grootste raffinaderij, is een van die tien.

Benzineprijs

De benzineprijs in de VS zal als gevolg daarvan de komende weken met 15 à 25 dollarcent per gallon (3,75 liter) stijgen, aldus berekeningen van petroleumanalist Patrick DeHaan (GasBuddy). Eerder lag de schatting op 5 à 15 dollarcent.