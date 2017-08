Noord-Korea geniet een vorm van straffeloosheid. Een verontrustende vaststelling

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dinsdagavond de Noord-Koreaanse raketlancering boven Japan met klem en unaniem veroordeeld. Maar nieuwe sancties tegen het regime van Kim Jong-un werden niet uitgevaardigd.

In de Franse krant La Voix du Nord denkt Marianne Perron-Doise, een specialiste in strategisch onderzoek aan de Franse École militaire, dat Noord-Korea vandaag van een gevoel van straffeloosheid profiteert en er in is geslaagd om twijfel te zaaien omtrent de capaciteit van Washington om zijn bondgenoten in de regio te beschermen:

“Het zijn wel degelijk de Verenigde Staten die worden geviseerd en de geloofwaardigheid van de veiligheidsfactor binnen het bondgenootschap met Japan en Zuid-Korea dat op de proef wordt gesteld.

Maar de Amerikaanse president is er niet in geslaagd zijn bondgenoten de bescherming te bieden die ze verwachtten, vermits de raket niet is neergehaald.