Uber binnen 18 à 36 maanden naar de beurs

In zijn eerste optreden voor de werknemers van Uber heeft Dara Khosrowshahi, de nieuwe CEO van de alternatieve taxidienst, gezegd dat het bedrijf binnen de 18 maanden à 36 maanden naar de beurs kan. De beursgang van Uber is een van de meest geanticipeerde IPO’s van de laatste jaren.

Volgens analisten geeft de brede tijdsvork de nieuwe topman ruim de tijd om orde op zaken te stellen in een bedrijf dat de voorbije maanden in een ware schandaalsfeer baadde.

Khosrowshahi is de voormalige CEO van online reissite Expedia en volgt ex-CEO/stichter Travis Kalanick op, die in juni ontslag nam. Uber is met een waarde van 70 miljard dollar de hoogst gewaardeerde startup ter wereld. Het bedrijf maakte vorig jaar 3 miljard dollar verlies.