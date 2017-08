In de Indiase stad Mumbai hebben milieuverantwoordelijken beslist de fabriek van Ducol Organics, producent van verven en chemische producten, stil te leggen.

De fabriek zou immers aan de basis liggen van het fenomeen van de blauwe honden die de voorbije weken in Taloja, een industriële wijk van de Indiase metropool, konden worden opgemerkt.

Bij controles zou gebleken zijn dat Ducol bij de behandeling van de chemicaliën de wettelijk vereiste maatregelen tegen een mogelijke vervuiling van het milieu zou hebben genegeerd.

Milieuverenigingen merken echter op dat het fenomeen van de blauwe honden een weerspiegeling is van de stijgende bekommernis over de pollutie in India.

Onder meer wordt verwezen naar een studie van het Amerikaanse Health Effects Institute, waaruit blijkt dat India op het punt staat om China af te lossen als het land waarin de luchtvervuiling het grootste aantal overlijdens veroorzaakt.

Sinds begin augustus hebben de milieudiensten van Mumbai al vijf bedrijven gesloten. “Wanneer ook maar de minste onregelmatigheid wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk tot een sluiting overgegaan,” betogen ambtenaren van de milieudienst van de Indiase metropool.

Gedoogbeleid

Critici merken echter op dat de sluiting van Ducol symptomatisch is voor het Indiase milieubeleid, dat industriële vervuiling ongemoeid zou laten tot publieke druk een interventie eist.

“Pas wanneer media of activisten ecologische problemen aan de oppervlakte brengen, wordt door de overheid actie ondernomen,” betoogt Godfrey Pimenta, een advocaat die bij de lokale overheden al een aantal klachten over onder meer watervervuiling heeft gedeponeerd.

De jurist merkt er echter aan toe dat een laks beleid slechts een gedeelte is van de uitdagingen waarmee het Indiase milieubeleid wordt geconfronteerd. Hij wijst daarbij ook op een gebrek aan investeringen in infrastructuur, waardoor afvalstoffen en vervuilende producten onbeschermd en onbehandeld in de natuur worden geloosd.

“Die problemen verhogen het risico op de verspreiding van ziektes en bedreigen bovendien de leefbaarheid van lokale visgemeenschappen”, waarschuwt Pimenta.

Opgemerkt wordt dat de industriële vervuiling ook bijdraagt tot een nefaste daling van de luchtkwaliteit in de grote Indiase steden. Berekend werd dat de luchtverontreiniging twee jaar geleden in Mumbai 32.014 vroegtijdige overlijdens zou hebben veroorzaakt. Dat betekende een stijging met 62 procent tegenover twee decennia voordien.

In New Delhi, algemeen bestempeld als de stad met de slechtste luchtkwaliteit van de hele wereld, zou er tijdens diezelfde periode sprake zijn geweest van een toename met 147 procent tot 48.651 vroegtijdige overlijdens.

“Er zijn wel normen gesteld voor de luchtkwaliteit in de Indiase steden, maar er is geen enkel instrument geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat aan die vereisten ook daadwerkelijk wordt voldaan,” benadrukt Anumita Roychowdhury, een kaderlid van het Centre for Science and Environment in New Delhi.

De honden van Taloja zouden hun blauwe kleur hebben te danken aan een zwembeurt in de Kasadi-rivier, waar Ducal een aantal chemische afvalstoffen zou hebben geloosd. (mah)