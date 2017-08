Cocaïne: middenklasse financiert slavernij en moord

Gebruikers van cocaïne – dat onder meer populair is in kringen van financiële specialisten, professionals en vermogende studenten – moeten erkennen dat hun consumptie slavernij en moord ondersteunt.

Dat heeft Tony Saggers, voormalig hoofd van de drugsdivisie van het Britse National Crime Agency (NCA), in een interview met de krant The Times gezegd.

Deze vermogende klasse is met zijn cocaïne-gewoonte volgens Saggers immers de rechtstreekse financier van de binnenlandse en buitenlandse georganiseerde misdaad, maar weigert zijn connectie met geweld, uitbuiting en slavernij te onderkennen.

“Deze gebruikers zijn van middelbare leeftijd en behoren tot de middenklasse,” benadrukt Tony Saggers. “Zij vertegenwoordigen een gerespecteerde maatschappelijke groep. Zij vinden sweatshops en slavenarbeid weerzinwekkend en zijn geshockeerd door een dodelijke steekpartij die in Londen aan een zestienjarige het leven heeft gekost.”

“Hun kinderen op de universiteit protesteren tegen dezelfde uitwassen. Elke keer dat ze een lijn cocaïne snuiven, financieren ze nochtans dingen die nog veel slechter zijn. Omdat ze die problemen niet op hun eigen drempel hoeven op te merken, maken ze zich daarover echter weinig zorgen.”

“Wie de georganiseerde misdaad financiert, steunt ook de exploitatie van vrouwen voor de seksindustrie, de slavernij en wapengeweld,” betoogt de voormalige topman van de Britse drugspeurders. “De consequenties van de cocaïne-consumptie zijn weerzinwekkender dan de meeste dingen die de rechtgeaarde burger verfoeilijk zou vinden.”

Verantwoordelijkheid

Hij wijst erop dat de Britten tot de grootste consumenten van cocaïne van heel Europa behoren. Onder meer is gebleken dat 4,2 procent van de jonge volwassenen in Groot-Brittannië de drug gebruikt. Dat is meer dan het dubbele van het Europese gemiddelde. In de leeftijdsgroep tussen zestien en zestig jaar zou ongeveer 10 procent van de Britten cocaïne hebben gebruikt.

Het voorbije jaar zouden in Groot-Brittannië 371 overlijdens aan cocaïne zijn gelinkt. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien.

Tony Saggers wijst er nog op dat vele gebruikers weliswaar een psychologische afhankelijkheid aankweken, maar benadrukt dat cocaïne niet tot een fysieke verslaving leidt. “Voor velen is het gebruik van cocaïne dan ook een bewuste levensstijl,” zegt hij. “De populariteit van cocaïne in een aantal sectoren, zoals de financiële wereld van de Londense City, moet worden aangepakt.”

“Daarbij moet niet alleen op wettelijke middelen beroep worden gedaan, maar moet ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven worden gewezen.”

“Bedrijven moeten hun personeel op de hoogte brengen van de impact die het gebruik van de drug op hun gezondheid en de bredere samenleving heeft,” verduidelijkt hij. “Op dit ogenblik kan echter binnen het bedrijfsleven tegenover het gebruik onmogelijk een signaal van morele of ethische verantwoordelijkheid worden opgemerkt.” (mah)