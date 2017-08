De kangoeroe zit in de porseleinkast; autonome wagen zal maatschappij revolutioneren

Het Duitse industriële conglomeraat Siemens neemt voor een onbekend bedrag de Nederlandse startup Tass International (Helmond) over, een bedrijf dat specialiseert in simulaties en testsituaties die zelfrijdende wagens veiliger moeten maken. De 200 medewerkers van Tass International zullen worden toegevoegd aan de Siemens-divisie Product Lifecycle Management (PLM), waar al 20.000 mensen aan de slag zijn.

Het gaat om een opmerkelijke overname omdat naast de traditionele automakers ook steeds meer industriële technologiebedrijven in de zelfrijdende wagen lijken te willen gaan investeren.

Wat betreft Siemens mag dat niet echt verwonderen, want het Duitse bedrijf is al een belangrijke leverancier van componenten voor de automobielindustrie. Dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen, zelfs als een aantal van hun klanten, BMW bijvoorbeeld, bezig is zelf een eerste vloot zelfrijdende wagens te bouwen.

De kangoeroe in de porseleinkast

Een van de grootste obstakels daarbij is de angst om de veiligheid van zo’n autonome wagen. Tass International is net in die niche actief en werd daarom door verschillende bedrijven nauwlettend gevolgd. Veiligheid is dus een groot issue, want David Pickett, de technisch directeur van Volvo in Australië, gaf in juni nog toe dat het softwareprogramma dat er op gericht is dieren in de nabijheid van een zelfrijdende Volvo te signaleren, er maar niet in slaagt kangoeroes te spotten.

De revolutie van de autonome wagen is begonnen

Bedrijven als Siemens hebben potentieel de beste troeven in handen om het meest profijt te halen uit de switch van traditionele naar autonome wagens, waarvoor zowel software als componenten nodig zijn, die vandaag amper op de markt beschikbaar zijn.

Hoewel sommige constructeurs zoals Ford en Tesla liever zelf hun onderdelen bouwen en technologie ontwikkelen dan dat aan bedrijven als Siemens uit te besteden, schatten analisten op Wall Street de markt voor onderdelen voor zelfrijdende wagens tegen 2025 op 100 miljard dollar per jaar, vergeleken met een paar miljard vandaag.

De zelfrijdende wagen dreigt een grondverschuiving te veroorzaken in de autosector. Verwacht wordt dat vooral de millennials – en alle generaties die daar op volgen – zullen kiezen voor het huren van een wagen wanneer ze die nodig hebben (denk Uber), eerder dan er een te kopen, om die dan 95% van de tijd op een parkeerplaats achter te laten. Dat is maar één grote verandering, die de cultuur rond auto’s en autobezit dramatisch dreigt te wijzigen. Een wagen wordt op dat moment een nutsvoorziening, zoals elektriciteit of water. Een dienst die je op een welbepaald moment van A naar B brengt en je daarvoor een som laat betalen.

Wat is in zo’n model dan nog de waarde van de traditionele autodealer, bijvoorbeeld? Of wat betekent de zelfrijdende wagen voor parkeerterreinen? Voor verzekeringsmaatschappijen? Voor reclame langs de wegen? Of voor reclame op je smarthone?