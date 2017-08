Brexit-onderhandelingen zitten muurvast

Die onderhandelingen zitten vast, want ook na de derde ronde is er nog geen enkele beslissing genomen omtrent de belangrijkste punten van de scheiding tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Dat zijn de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, de financiële regelingen en de kwestie rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

De onderhandelingen over de Brexit moeten op 29 maart 2019 afgerond zijn, maar die datum wordt steeds moeilijker.

Drie speerpunten voor Europa

Het punt waarop de onderhandelingen het verst gevorderd zijn, is de kwestie rond de grens tussen Noord-Ierland, dat tot het VK behoort, en Ierland, dat een onafhankelijke republiek binnen de EU is. Maar dat gaat vooral over afspraken in verband met technische zaken. Over de naleving van de Goede Vrijdag-vredesakkoorden is nog niet gesproken.

Dat de EU eerst over de drie bovenstaande speerpunten wil onderhandelen, is niet naar de zin van de Britten. Davis benadrukte opnieuw dat er ook over een gezamenlijke toekomst van de EU en het VK onderhandeld moet worden. Hij kondigde aan binnenkort een document te publiceren met de verschillen tussen de twee partijen.

Davis hoopt op een tijdelijke douane-unie met de EU na de Brexit. Die zal als het van hem afhangt ten laatste beëindigd worden voor de verkiezingen van 2022. In die overgangsperiode hoopt hij handelsakkoorden te kunnen sluiten met andere landen. Binnen de douane-unie worden geen belastingen op vervoer geheven en tegenover de rest van de wereld hanteren men hetzelfde importtarief. Dat impliceert dus dat de EU-landen, die in de douane-unie zitten, geen individuele handelsonderhandelingen voeren met derde landen. Maar dat is niet de visie van Davis.

Eind oktober brengt Barnier op een EU-top officieel verslag uit van de stand van zaken.