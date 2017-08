7 zaken die je moet weten over wolkenkrabbers en hun liften

In het Duitse stadje Rottweil staat sinds kort een bijna 250 meter hoge testtoren voor liften van het Duitse technologieconcern Thyssenkrupp. Die is al van ver zichtbaar en moet de nieuwste attractie van de plek worden, die vooral bekend staat vanwege het gelijknamige hondenras.

Thyssenkrupp heeft naar eigen zeggen een technologie ontwikkeld die een revolutie in de liftindustrie zal veroorzaken. De Multi-toepassing van de Duitse groep maakt gebruik van de maglev-technologie waarop ook de Japanse hogesnelheidstreinen beroep doen. Opmerkelijk is ook dat de Multi-lift van Thyssenkrupp niet alleen verticaal, maar ook horizontaal zou bewegen.

Net zoals de Japanse hogesnelheidstreinen, zal de Multi-lift van Thyssenkrupp door een magnetisch veld worden voortbewogen. Dat betekent niet alleen dat de traditionele liftkabels zullen verdwijnen, maar bovendien zullen in eenzelfde koker ook verschillende cabines kunnen worden ingezet.

© Thyssen-Krupp Nu buildings steeds hoger worden worden ook de eisen die aan liften worden gesteld steeds complexer. Maar diezelfde liften zijn onderhand technologisch zo geperfectioneerd dat wolkenkrabbers in de toekomst enkel groter zullen worden.

8 interessante weetjes over liften en wolkenkrabbers

1. Een liftsysteem ontwerp je door algoritmes te programmeren en computersimulaties uit te voeren

Vergelijk het met videospelletjes: “Ik kijk naar de simulatie, lees de resultaten en probeer mijn score te verbeteren,” zegt Theresa Christy van OTIS. Zij ontwierp onder andere de nieuwe liften van het Empire State Building en die van de Maleisische Petronas Towers (450 meter hoog). In een gebouw met zes liften en 10 mensen die proberen zich van de ene naar de andere verdieping te verplaatsen zijn er 60 miljoen verschillende combinaties mogelijk – te veel voor een liftcomputer om die allemaal in luttele seconden te analyseren. De computer zoekt daarom telkens naar ‘de magische balans.’

2. De nieuwe liften van Thyssenkrupp halen snelheden van 65 km per uur

Dat is niet onbelangrijk, want daardoor zouden zelfs in de hoogste wolkenkrabbers de wachttijden voor een lift tot een minimum kunnen worden beperkt. Dat is volgens Andreas Schierenbeck, hoofd van de liftendivisie bij Thyssenkrupp, een belangrijke meerwaarde, bijvoorbeeld omdat liften in Saoedi-Arabië zeer snel mensen moeten kunnen vervoeren zodat iedereen vijfmaal per dag kan bidden in de daarvoor voorziene plaatsen.

3. Maar ook de concurrentie zit niet stil

In het CTF Finance Center, een wolkenkrabber met een hoogte van 530 meter in de Chinese stad Guangzhou, werd bij het testen van de liften een topsnelheid van 75,6 kilometer per uur geregistreerd. Daarmee is volgens het Japanse bedrijf Hitachi, ontwerper van de liften, een nieuw snelheidsrecord gevestigd.

4. New Yorker brengt gemiddeld 5,9 jaar van zijn leven in een lift door

De nieuwe liften van het Empire State Building in New York kunnen 80 verdiepingen stijgen of dalen in 48 seconde. Onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddelde kantoorbediende in New York niet alleen 5,9 jaar in liften doorbrengt, maar ook 16,6 jaar op een lift staat te wachten. In de V.S. vinden er elk jaar 18 miljard ‘liftritten’ plaats.

5. Moderne liften zijn 16 keer lichter dan oudere exemplaren

Oude liften gebruiken stalen kabels, maar het Finse bedrijf Kone introduceerde in 2014 kabels van koolstofvezel. Deze kabels, die ‘UltraRope’ worden genoemd, zijn sterker en ongeveer 90% lichter. Dat maakt de nieuwe liften veel stabieler en steviger– stalen kabels zijn immers zo zwaar dat ze na 500 meter nagenoeg ondraagbaar worden. 400 meter staalkabel weegt ongeveer 18.650 kilogram. 400 meter UltraRope amper 1.170 kilogram.

Incredible ground for innovation #GermanyInc A post shared by Flo Meissner (@fmssnr) on Mar 21, 2017 at 7:43am PDT

6. Japan heeft de vlotste liften ter wereld

“Soms denk je dat de lift ‘vast’ zit, omdat de beweging zo vlot en stil verloopt.” De liften zijn wel trager en duurder. Aziaten vinden het niet erg om opeengepakt in een lift te staan. Westerlingen willen meer persoonlijke ruimte. (Een Chinees weegt ook gemiddeld 11 kilo lichter dan een Amerikaan.)

©Thyssenkrupp

7. Dit zijn de 10 snelste liften ter wereld

Slechts één staat niet in Azië. Om de top tien te kunnen halen, moet een snelheid van meer dan 32 kilometer per uur worden aangetoond.