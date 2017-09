Irma: Opvolger Harvey rept zich naar Amerikaanse Oostkust

De verwachting is dat Irma de komende dagen uitgroeit tot een zeer gevaarlijk exemplaar van categorie drie of zelfs hoger. Het centrum ligt nu zo’n 1.200 kilometer ten westen van de Kaapverdische Eilanden en koerst aan op het Caribisch gebied. Daar kan de orkaan midden volgende week aankomen. De windsnelheden zijn toegenomen tot 185 km per uur. Volgens simulaties gaat de orkaan de VS treffen. Deze keer zou de Oostkust de volle laag krijgen.

Harvey: 1.250 liter per vierkante km

De enorme omvang van de watersnood in Texas door orkaan Harvey begint nu pas duidelijk te worden. Op veel plaatsen is 1.250 liter regen per vierkante meter gevallen, een record voor de VS.

De zware tropische storm Harvey heeft sinds hij vorige week vrijdag in Texas boven land kwam honderdduizend huizen beschadigd of verwoest. De hoeveelheid regen die valt, is nog altijd enorm.

Volgens de Universiteit van Wisconsin gaat het om een natuurramp die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Een gebied in het zuidoosten van Texas (22.608 km²) – bijna twee keer groter dan heel Vlaanderen – is overstroomd. Sinds vorige week zijn er zeker 44 mensen om het leven gekomen en meer dan 100.000 huizen zijn verwoest. Zo’n 779.000 Texanen zijn gedwongen geëvacueerd en 980.000 anderen verlieten vrijwillig hun huizen.

