Nederlandse economie loopt 1 miljard mis als Oranje het WK niet haalt

Puur mathematisch kan het nog, maar laten we wel wezen: voetballend is er geen vleugje perspectief meer over dat Oranje het WK voetbal in Rusland haalt. De Nederlanders verloren gisterenavond opnieuw zwaar, van een niet eens super spelend Frankrijk. Dat is niet alleen “sneu” voor voetbalminnend Nederland, het is ook een ferme patat voor de Nederlandse economie.

Armzalig Oranje

Nederlanders zouden ongeveer 100 miljoen euro hebben uitgegeven aan “oranjeartikelen” bij deelname. De horeca zou maar liefst 400 miljoen euro mislopen volgens sommige ramingen. De warenhuizen schatten dat er er tijdens zo’n toernooi “makkelijk” voor 50 miljoen euro extra besteed wordt alleen aan “versnaperingen” en drank. Tijdens een EK of WK zien de AH’s, Jumbo’s en consoorten in Nederland doorgaans een omzetstijging van 2,5 à 3 procent.En ook de voetbalpools gaan het voelen: als Nederland zelf niet meedoet wordt er voor zeker 40 miljoen euro minder gewed. En dan is er het advertentieverhaal. De jongste EK’s en WK’s spendeerden adverteerders gemiddeld 15 procent meer aan tv-reclame bijvoorbeeld. We hebben het dan al snel over een bedrag van 150 à 200 miljoen euro. Dat is dan alleen televisie. Radio, kranten, online-advertenties lopen ook in de tientallen miljoenen.

Nederland staat nu vierde in de poule, op zes punten van koploper Frankrijk. Zweden heeft drie punten meer en Bulgarije twee. Kansloos is Oranje nog niet. Theoretisch is zelfs nog niets uitgesloten. Groepswinst behoort zelfs nog tot de mogelijkheden, al is de kans dat het laatste wordt in de groep wellicht realistischer.

Wat moet er allemaal gebeuren voor een kwalificatiewonder?

Nederland moet zijn resterende drie wedstrijden (Bulgarije thuis, Wit-Rusland uit en Zweden thuis) absoluut winnen. Dan komt Oranje op 19 punten uit tien wedstrijden.

Door dat te doen, houdt Nederland Bulgarije achter zich in de groep. En komt het op gelijke hoogte met Zweden (als Zweden tenminste wint van Luxemburg thuis en van Wit-Rusland uit).

Als Nederland dan in punten gelijk eindigt met Zweden, dan telt het doelsaldo. Ook daarvoor was de 4-0 van gisteren niet bevorderlijk. Nederland staat nu op 13-10, Zweden op 14-7. Een verschil van 4 in het voordeel van de Zweden.

De Nederlandse kranten geloven er alvast niet meer in. “Oranje heeft niets op het WK te zoeken”, is de teneur. Oranje miste ook al het EK in Frankrijk. Het werd toen in de kwalificaties onder meer genekt door IJsland.