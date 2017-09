Verhalen over de hakken van Melania Trump zeggen veel meer over de media dan over haar

Het schoeisel van First Lady Melanie Trump haalde deze week de wereldpers. De hoge hakken van de First Lady, die ze droeg en route naar het rampgebied in Texas, werden in de nationale en internationale pers druk becommentarieerd. ‘Wat is de nieuwswaarde van zulke onzin?’, vraagt David Weisberg zich af op The Hill

“Journalisten en journalistieke instellingen worden verondersteld de belangen te dienen van de mensen die hun verhalen lezen. Journalisten leggen geen eed af, maar hun lezers verwachten van hen dat ze naar bestvermogen oordelen over welke verhalen ze brengen en hoe ze die nieuwsfeiten brengen. Opiniestukken en editorialen zijn, zoals we allen weten, van een gans andere orde. De nieuwsverhalen die worden gekozen veronderstellen de competentie van een beroepsjournalist te weerspiegelen over wat hij weet over de meest belangrijke nieuwsfeiten van de dag.

Er waren volop verhalen in de [New York] Times en de Washington Post die de belangrijke aspecten van Harvey en andere nieuwswaardige feiten belichtten. Niet alles wat men in die publicaties leest is ‘stupid news’. Maar sommige verhalen zijn niet meer dan dat.

Kleine zaken verbergen vaak iets groters. Verhalen over de hakken van mevrouw Trump, midden in een catastrofe van bijna onvatbare proporties, zeggen veel meer over de media dan over Melania Trump of de regering Trump.

Ze maken duidelijk dat men in sommige journalistieke instellingen de huidige regering zo hard wil beschadigen als dat maar kan.

Ze maken daarenboven ook duidelijk dat deze instellingen het bedrijven van de journalistiek als beroep hebben opgegeven; voor hen is journalistiek niets meer dan een klus. Kwaliteitsjournalistiek brengen is aan hen niet langer besteed, ondanks dat hun lezers dat verdienen en verwachten.

Eerder dan dat, zijn ze bereid alles te publiceren wat de president en zijn entourage kan beschadigen, gewoon omdat ze die president niet kunnen uitstaan.”