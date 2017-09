EU anti-terreurcoördinator de Kerchove: ‘50.000 geradicaliseerden in de EU”

“Wat in Barcelona is gebeurd, gebeurt straks opnieuw. Er zijn 50.000 geradicaliseerden in Europa.” Dat zegt de Belg Gilles de Kerchove , in een uitgebreid interview met de Spaanse krant El Mundo de Kerchove is niet de eerste de beste, want hij is al bijna 10 jaar lang coördinator van het EU-antiterreurbeleid.

In het Verenigd Koninkrijk zouden er 20.000 geradicaliseerden verblijven, in Frankrijk 17.000 en in Spanje 5.000. In België zouden 2.000 geradicaliseerden zijn, waarvan er 500 naar Syrië zijn afgereisd. De rest zit verspreid over de overige EU-landen, schat de Kerchove. Hij zegt niet over precieze cijfers te beschikken, maar zich te baseren op ‘reeds gepubliceerde cijfers.’

Nieuwe aanslagen zijn volgens de Kerchove onvermijdelijk:

“Het gros van deze aanslagen – op Brussel en Parijs na – werden niet vanuit Raqqa georganiseerd, maar wel geïnspireerd, om het zo te zeggen. Daarna eist de Islamitische Staat ze op. De propagandamachine van IS vraagt mensen niet langer om naar het kalifaat af te reizen, maar om aanslagen te plegen op de plekken waar ze wonen of verblijven, zelfs op kleine schaal en met wapens die overal verkrijgbaar zijn.”

Volgens de Belg hanteren de EU-landen ook verschillende criteria inzake radicalisering en imminent gevaar. Zo maken de Britten onderscheid tussen geradicaliseerden (20 à 25.000), mensen die volgens de geheime dienst gevaarlijk zijn (3.000) en nog een groep die dag en nacht moet worden gevolgd (500). Frankrijk spreekt over 17.000 geradicaliseerden, maar hanteert daarbij andere criteria dan de Britten.

Doe-het-zelf-terroristen

Van die 50.000 zijn er 5.000 naar Syrië afgereisd en is een derde ondertussen opnieuw thuis. Doch de dreiging komt vandaag niet zozeer van deze mensen, dan wel van de zogenaamde ‘doe-het-zelf’-terroristen. Ook geradicaliseerden die terug komen en drie of vier jaar gevangenisstraf uitzitten, zullen volgens de Kerchove in de gevangenis enkel verder radicaliseren om bij hun vrijlating een echt probleem te worden. De politie en de geheime diensten zitten ook niet stil. Dagelijks worden terreurcellen ontmanteld, aanslagen verhinderd en mensen gearresteerd. Dat is nu al 2 decennia aan de gang en dreigt nog 2 decennia te duren, aldus de EU-coördinator.

Onze democratieën zijn sterk

Toch besluit de Kerchove het interview op een positieve noot. De terroristen zijn er volgens hem niet in geslaagd onze maatschappijen te ontwrichten. Uiterst-rechts kon in Frankrijk de presidentsverkiezingen niet winnen en in Duitsland is Merkel – ondanks haar welkomstbeleid – op weg naar een vierde ambtstermijn als kanselier:

“De mensen begrijpen dat er achter de terreur een agenda zit die de maatschappij wil verdelen. Dat dit niet is gebeurd is goed nieuws. Onze democratieën zijn voldoende sterk. Wel moeten we alert blijven, onze waarden verdedigen en in een positieve agenda investeren: werk, onderwijs, cultuur, sport…”