Amazon trekt 160 miljoen dollar uit voor maffiaserie met De Niro en Schoenaerts

Moore heeft dat ondertussen tegenover de VRT bevestigd . Er is voorlopig nog geen titel voor de serie, maar er is wel al geweten dat het een verhaal rond de maffia wordt. Opnames beginnen in 2018 en zullen zeven maanden duren.

De Niro gaat 775.000 dollar per aflevering verdienen, wat Moore en Schoenaerts ontvangen is niet geweten.

De geruchten begonnen door onderstaande foto: