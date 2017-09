Amerikaanse NFL start dit weekeinde, maar een schokkende studie moet de terugval in kijkers uitleggen

In de Verenigde Staten wordt dit weekeinde de National Football League (NFL) op gang getrapt. De Kansas City Chiefs nemen het in Massachusetts op tegen de New England Patriots, de regerende landskampioen. Beide teams worden als grote kanshebbers beschouwd om begin februari de Super Bowl te winnen, all hebben de Patriots – vijf landstitels sinds 2001 – de beste troeven in handen.

De National Football League (NFL) is nog steeds veruit de meest populaire van de vier grote Amerikaanse sportcompetities, vóór basketbal (NBA), baseball (MLB) en ijshockey (NHL). Ver daar achter maakt nu ook het voetbal zijn opwachting in de Major League Soccer (MLS), waar verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse has beens aantreden om hun pensioenregeling veilig te stellen.

De NFL bestaat uit 32 teams, verspreid over Amerikaanse steden en regio’s. In februari neemt de kampioen van de American Football Conference het op tegen de kampioen van de National Football Conference, de twee professionele competities die verenigd zijn onder de National Football League, die de Super Bowl organiseert.

Hoewel de finale van de Super Bowl – de hoogmis van de reclamewereld – jaarlijks door meer dan 100 miljoen mensen rechtsreeks wordt bekeken, werd vorig jaar voor het eerst een terugval van de kijkcijfers genoteerd. Sportzender ESPN registreerde gemiddeld 8% minder kijkers per uitgezonden wedstrijd (16,5 miljoen in 2016 tegenover 17,9 miljoen in 2015).

Een vernietigende studie over hersenschade bij ex-NFL-atleten

Analisten wijten de terugval onder meer aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar, maar ook wordt gewezen op een vernietigende studie die in juli werd gepubliceerd in het Journal of the American Medical Associations, over de lichamelijke gevolgen waarmee ex-NFL-spelers worden geconfronteerd.

In de studie werd het brein van 111 ondertussen overleden ex-NFL-spelers aan een examen onderworpen. Wat bleek? Bij elk van hen – op één na – werd chronisch traumatische encephalopatie (CTE) vastgesteld, een aandoening die het brein aantast en wordt veroorzaakt door het incasseren van veelvuldige klappen tegen het hoofd.

Symptomen van CTE worden meestal pas 8 à 10 jaar nadat de klappen werden geïncasseerd zichtbaar. Die symptomen zijn o.a. ADHD, chronische hoofdpijn, dementie en geheugenverlies.

In de sport is dat geheugen meestal van korte duur. Ook dit jaar blijkt, want kijkcijfers voor de pre-season games, een reeks vriendschappelijke oefenwedstrijden die voor de start van het nieuwe seizoen plaatsvinden, liggen 16% hoger dan vorig jaar. De reclamewereld is er minder gerust in. Daar denkt men dat de NFL in de algemene malaise deelt die kabeltelevisie treft. Madison Avenue verwacht dus dat de cijfers verder zullen dalen.