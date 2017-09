ING: Catalexit wordt nog grotere nachtmerrie dan de Brexit

De Catalaanse deelregering wil op 1 oktober een referendum organiseren, waarbij de bevolking zich moet uitspreken over onafhankelijkheid. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over het referendum. De Catalanen willen niet op voorhand in hun kaarten laten kijken; Madrid meldde eerder al dat “zowel op land, als op zee en in de lucht het leger en de Guardia Civil zullen aanwezig zijn waar nodig om democratie en de Grondwet te verdedigen, maar ook de integriteit en soevereiniteit van Spanje”.

De Nederlandse bank ING publiceert nu een studie waarin naar de gevolgen voor de economie van een mogelijke Catalexit wordt gekeken. Een proces dat volgens de bank ‘zo mogelijk nog complexer wordt dan de Brexit.’

De Catalexit en de EU

Indien Catalonië zich van Spanje afscheidt en – zoals door leden van de regering Puigdemont wordt beloofd – binnen de 48 uur de onafhankelijkheid uitroept, breekt volgens ING ‘een lange periode van onzekerheid aan’, die vooral de Catalaanse bedrijfswereld zal treffen.

Indien Catalonië zich onafhankelijk van Madrid verklaart stipuleert een resolutie van het Europees Comité van de Regio’s -de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden – dat automatisch de exclusie uit de Europese Unie volgt. De Republiek Catalonië moet zich dan opnieuw kandidaat stellen om in de EU te worden opgenomen – een proces dat tot 10 jaar kan duren – en dat lidmaatschap moet door de 27 overige EU-leden, Spanje inbegrepen, unaniem worden goedgekeurd.

Dat die goedkeuring een ketting van onafhankelijkheidsreferenda in andere lidstaten in gang kan zetten is daarbij geen onbelangrijk detail.

© Mauldin Economics

65% van Catalaanse export gaat naar de EU

Dan is er de economie. 65% van al wat Catalonië uitvoert, gaat naar andere EU-landen. In 2016 voerde Catalonië meer uit naar Portugal dan naar de VS, China en Japan… gecombineerd. Vermits Catalonië in een eerste tijd geen deel meer zal uitmaken van die EU, zullen opnieuw invoerrechten worden geïnd en andere administratieve controles worden uitgevoerd. Rechtstreeks gevolg van deze nieuwe onzekere situatie: minder inkomsten, minder investeringen en minder jobs.

Welk munt gaat de Republiek Catalonië hanteren?

Naast een reeks andere onduidelijkheden is er ook de kwestie van de munteenheid: welk betaalmiddel gaat de Republiek Catalonië hanteren?

Er zijn twee mogelijkheden:

-> ofwel creëert de Catalaanse centrale bank een eigen munt, die gezien de hoge schuldgraad van de deelstaat (120% van het bbp) weinig geloofwaardigheid in de financiële markten zal genieten. (De Catalaanse obligaties worden door de drie belangrijkste kredietbeoordelaars Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s als ‘junk’ (rommel) gerangschikt. Catalonië is daarmee even weinig solvabel als landen als Kenia en Nigeria en heeft daarbovenop bij alle drie agentschappen ook nog eens een negatieve outlook.) Als gevolg daarvan dreigt ontwaarding, wat op zijn beurt tot een hoge inflatie en een verminderde koopkracht leidt. Ook de bedrijfswereld wordt dan geconfronteerd met een zwakke eigen munt die de export weliswaar positief kan beïnvloeden, maar al wat van buiten Catalonië moet worden ingevoerd net duur maakt. (Dat is exact wat na de Brexit in het VK gebeurde. Omdat veel van de producten die in het VK worden gemaakt, buitenlandse componenten bevatten, werd het positief effect van de devaluatie van het Britse pond door de dure import van componenten tenietgedaan).

-> Een tweede mogelijkheid is dat Catalonië zijn monetaire onafhankelijkheid opgeeft – net als Montenegro dat doet – en de euro behoudt. Mocht een van de Catalaanse banken dan in de problemen komen, zou de republiek niet op de ECB kunnen rekenen om tussen te komen. Vraag is ook wat in zo’n geval nog de waarde zou zijn van Catalaans staatspapier dat men in onderpand zou geven.

Conclusie

Volgens Geoffrey Minne van ING overstijgt de economische kost van een Catalexit proportioneel die van de Brexit voor het VK.