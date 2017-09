Alternatieve investeringen in oldtimers, luxehorloges of wijnen leveren hoge rendementen op, maar gaan ook met een groter risico gepaard dan traditionele beleggingen.

Dat blijkt uit een rapport van de privébank Coutts op basis van cijfers van vorig jaar, waarin wordt opgemerkt dat een belegging in oldtimers sinds het midden van het voorbije decennium een rendement van 332 procent heeft laten optekenen. Ook bij zeldzame munten en exclusieve wijnen kon een meerwaarde van respectievelijk 225 procent en 153 procent worden gemeld.

Over diezelfde periode zou een belegging in aandelen op de Britse beurs de investeerder daarentegen slechts een rendement van 130 procent hebben opgeleverd.

“Oldtimers halen op veilingen recordverkopen,” betoogt Mohammad Kamal Syed, hoofd wereldmarkten bij Coutts. “Een Aston Martin DBR1 uit de jaren vijftig werd vorige maand in Californië verkocht voor een bedrag van 22,6 miljoen dollar. Klassieke wagens hebben sinds het midden van het voorbije decennium de sterkste rendementen laten blijken.”

“Alternatieve activa kunnen een interessante manier zijn om de portfolio te diversifiëren, aangezien hun waarde niet correspondeert met de bredere bewegingen op de aandelenmarkt. Tijdens de financiële crisis negen jaar geleden, liet de oldtimer-index van Coutts nog een groei met 11,4 procent optekenen, terwijl de beursindex met bijna 30 procent terugviel.”

Door de actuele problemen – zoals de spanningen rond Noord-Korea en de verwoestende storm in Texas – mag volgens insiders ook nu een sterke interesse in alternatieve investeringen worden verwacht. “Alternatieve investeringen krijgen meestal een grotere aantrekkingskracht wanneer het vertrouwen in de aandelenmarkt verdampt,” wordt er opgemerkt.

Muziekinstrumenten

Er wordt wel aan toegevoegd dat deze alternatieve investeringen een hoger risico vertegenwoordigen en dan ook best geschikt zijn voor beleggers die al een omvangrijke portfolio met klassieke activa hebben uitgebouwd en over een grotere marge beschikken om eventuele verliezen te kunnen opvangen.

Onder meer wordt opgemerkt dat de alternatieve activa geen gereguleerde markt hebben en dan ook niet door de traditionele beschermingsmechanismen worden beveiligd. Evenmin genereren deze activa voor hun eigenaar een inkomen, terwijl ze ook niet op elk mogelijk ogenblik weer kunnen worden verkocht, zoals met aandelen of goud wel het geval is.

Ook wordt gewaarschuwd dat de waarde van deze beleggingen vaak aan wisselende smaken onderhevig zijn en dan ook fel kan variëren. Onder meer wordt erop gewezen dat het rendement van de oldtimers de voorbije jaren gevoelig is teruggevallen tegenover het midden van het voorbije decennium.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de eigenaar vaak ook rekening moet houden met hoge kosten voor de stalling en verzekering.

Uit het rapport blijkt verder nog dat zeldzame muziekinstrumenten het voorbije jaar met een rendement van 16,4 procent de beste prestaties lieten optekenen.

Zeldzame munten blijken anderzijds de enige alternatieve belegging die sinds het midden van het voorbije decennium elk jaar een prijsstijging heeft laten optekenen, waarbij een gemiddelde van meer dan 11 procent groei per jaar kon worden gerealiseerd.

De slechtste prestaties daarentegen werden opgetekend in de kunst, waar vooral de oude meesters en werk uit de negentiende eeuw aan de belegger weinig rendement opleverden. (mah)